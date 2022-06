Von der zweiten Geige oder wie Johannes zum Glanz verhilft

Friedrich Berger ist evangelischer Pfarrer im Erprobungsraum Bad Langensalza.

Es gibt Typen, die agieren ungesehen und bekommen selten Applaus. Und doch sind sie es oft, die andere in Szene setzen und ihnen die Bühne bereiten. Johannes der Täufer war genau ein solcher Typ.

Über Jesus sagte er: „Er muss wachsen, ich aber muss kleiner werden.“ Diese Haltung finde ich beeindruckend. Manchmal gönnen wir ja selbst unseren engsten Vertrauten nicht ihre Sternstunde. Und das in ganz unterschiedlichen Situationen. Dann steht man so daneben und versucht irgendwie doch erkenntlich zu machen, dass, naja, also eigentlich bin schon auch ich derjenige, der den Applaus verdient hat, mindestens zur Hälfte.

Natürlich gibt es Leute, die sich so reichlich mit fremden Federn schmücken, dass man meint, sie müssten gleich abheben und losflattern. Aber davon mal abgesehen, in unserem alltäglichen Leben, mit den Menschen, die uns umgeben, da gibt es immer wieder diese Situationen, in denen jemand anderes glänzt. Gönnen wir es doch dem anderen von Herzen, ohne selbst nach Ruhm zu gieren.

Jemandem zu dienen und ihm die Bühne zu bereiten ist etwas zutiefst Beglückendes, auch wenn man dafür nicht gefeiert wird. Und es verändert unsere Gemeinschaft, wenn es sich durchsetzt und sich verbreitet. Dann herrscht weniger Missgunst und mehr Freude, an dem, was gelingt. Und wenn wir selbst Menschen um uns haben, die oft genau auf diese Weise demütig und unterstützend sind, dann ist dieser Tage (der 24. Juni ist der Johannestag) ein guter Anlass, um an sie zu denken und ihren wichtigen Beitrag zu schätzen. Denn ohne sie gäbe es wenig Momente des Glanzes.