Die Rolle der Zwangsarbeiter in Thamsbrück beleuchten in ihrer Seminarfacharbeit die 17-jährige Enna Leinhos aus Thamsbrück und Charlotte Lorenz. Die Ergebnisse ihrer Untersuchungen wollen sie am am Freitag, 23. Oktober, ab 14 Uhr im Schloss Dryburg in Bad Langensalza vorstellen.

Wer teilnehmen möchte, muss sich anmelden per Mail an enna.leinhos@gmail.com oder per Telefon unter der Nummer 01520/8568881.