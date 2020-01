Warum der Mensch zu Drogen greift

„Unsere Patienten wissen wie wir um die Gefährlichkeit der Substanzen. Und dennoch greifen sie immer wieder zu Drogen“, sagt Katharina Schoett, Chefärztin und stellvertretende ärztliche Direktorin am Ökumenischen Hainich-Klinikum.

Am Klinikum in Pfafferode beschäftigt sich seit Donnerstag eine zweitägige Fachtagung mit den Ursachen von Drogenkonsum. Im Rahmen des „Arbeitskreises Sucht“ der Bundesdirektorenkonferenz kommen Medizin- und Forschungsexperten aus ganz Deutschland zusammen. „Die Jahrestagung beschäftigt sich vor allem mit den Motiven von Drogenmissbrauch. Diese Gründe spielen für den Konsumenten oft eine entscheidende, im Behandlungssetting aber nur selten eine Rolle. An dieser Stelle wollen wir den Diskurs gemeinsam vorantreiben“, sagt Schoett.

Die Motivation, zu Drogen zu greifen, sei vielfältig. „Da geht es nicht mehr nur darum, durch bewusstseinsverändernde Substanzen der Welt entrücken zu wollen“, meint die Chefärztin. Konsummuster finden sich nach Aussage von Katharina Schoett beispielsweise immer öfter auch im Zusammenhang mit Selbstmedikation oder als Folge stetig steigenden Drucks, im Alltag funktionieren zu müssen, oder in Zusammenhang mit dem Wunsch nach einem erfüllenderem Sexualleben. Die Frage nach dem Motiv sei immer auch verbunden mit der gesellschaftlichen Frage: Wo stehe ich? „Mit der Tagung rücken wir den Patienten in den Mittelpunkt und seine Motive“, meint Schoett.

In den vergangenen Jahren hätten sich der Drogenkonsum stark verändert, sagt Schoett. Während man bis 2010 nahezu überhaupt keine Menschen behandelte, die abhängig waren von Methamphetaminen, nehmen sie nun großen Raum ein. Doch: Die Zahl der davon Abhängigen sinke ebenso wie die Zahl der von Opiaten Abhängigen. Neue Substanzen drängen sich nach vorn.

Im Ökumenischen Hainich-Klinikum werden pro Jahr etwa 900 Patienten wegen Drogenproblemen stationär behandelt. Daneben gibt es auch noch die Möglichkeiten einer teilstationären und einer ambulanten Therapie.

Die Bundesdirektorenkonferenz ist der Verband der leitenden Ärzte der Kliniken für Psychiatrie und Psychotherapie und gilt als wichtiges Netzwerk für medizinischen Wissensaustausch und stetige Verbesserung klinischer Versorgung.