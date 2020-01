Warum junge Menschen Erzieher werden wollen

Papierkram, Zeitdruck, maue Bezahlung, fehlende Fachkräfte – das sind die Schattenseiten des Erzieher-Berufes. Dass dies auf einem Plakat im Rahmen einer Informationsmesse zu eben jenem Berufsbild so offen formuliert wird, ist ungewöhnlich. Immerhin soll hier Begeisterung geweckt werden. Doch es zeigt: Die angehenden Erzieher und Erzieherinnen der Beruflichen Schulen des Unstrut-Hainich-Kreises haben ein realistisches Bild ihrer künftigen Tätigkeit. Die Schüler im dritten Lehrjahr luden Donnerstag ins Audimax ein.

Wer Erzieher werden wolle, müsse dies mit vollem Herzen und mit Überzeugung tun, nicht aus einer Laune heraus, ist Sarah Förster überzeugt. Die 20-Jährige steht im finalen Lehrjahr und damit kurz vor ihrem Berufseintritt. Ihrer Aussage pflichtet Mandy Bernsdorf (36) bei. Auch sie ist im dritten Lehrjahr. Zum Rüstzeug künftiger Erzieherinnen gehöre auch die Fähigkeit zur Selbstkritik. Die ständige Analyse und Bewertung der eigenen Konzepte und Herangehensweisen im Umgang mit Kindern sei wichtig. „Kinder mögen es, wenn man offen, selbstkritisch aber auch selbstbewusst mit ihnen umgeht. Von oben herab funktioniert nichts“, sagt Sarah Förster.

70 angehende Erzieher an den Beruflichen Schulen

Wer die Ausbildung zum Erzieher beziehungsweise Heilerziehungspfleger absolviert hat, kann in Kindergärten, Horten, Heimen, in Beratungsstellen und Tagesgruppen arbeiten. Gemein ist allen Einsatzbereichen, dass die Erzieher Teil der kindlichen Entwicklung sind. „Unser Auftrag ist es, den Kindern etwas mitzugeben. Wir können den Grundstein legen und sie aufs Leben vorbereiten“, sagt Sarah Förster. Dieser Anspruch fasziniert und begeistert sie – trotz der Schattenseiten, über die sie und ihre Mitschülerin offen sprechen.

So sei die Inklusion, also das gemeinsame Leben und Lernen von Kindern mit und ohne Beeinträchtigungen, mittlerweile ein wichtiger Teil der Ausbildung. Doch noch gehe die Realität am Anspruch vorbei. Die heutigen Personalschlüssel gäben eine adäquate Betreuung nicht her. Das zeige sich auch im Hort, wo die Erzieher aus Sicht von Sarah Förster und Mandy Bernsdorf eigentlich noch stärker Unterrichtsbegleitend tätig sein sollten. Davon würden die Schüler profitieren. Doch auch hier beiße sich der Anspruch mit der tatsächlichen Stundenzahl. Dennoch sei das Konzept der Inklusion richtig. „Den Kindern die Chance zu geben, zusammen zu arbeiten, ihnen möglichst früh Werte wie Toleranz und Respekt zu vermitteln, ist wichtig“, sagt Mandy Bernsdorf.

Zahl der Quereinsteiger wächst

30 Frauen und Männer stehen derzeit im dritten Lehrjahr an den Beruflichen Schulen. Insgesamt erlernen momentan 70 Schüler den Beruf des Erziehers oder Heilerziehungspflegers. Grundsätzlich kann jeder die Ausbildung beginnen, unabhängig vom Alter oder der Vorerfahrung. Die Zahl der Quereinsteiger nimmt zu. Gegebenenfalls ist eine zweijährige Vorausbildung nötig. Die Vollzeit-Ausbildung wechselt zwischen theoretischen und praktischen Inhalten. Im ersten Lehrjahr ist ein sechswöchiges Praktikum vorgesehen, im zweiten Lehrjahr zwei Praktika, die zweite Hälfte des dritten Lehrjahres ist das Berufspraktikum.

Auf demselben Plakat, das die Schattenseiten auflistet, war gegenüber zu lesen: Spaß, Wohlfühlen, Zusammenarbeit, gute Atmosphäre.