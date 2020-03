Landkreis. Bad Langensalzas Bürgermeister trifft vorsorgliche Entscheidung. Der Unstrut-Hainich-Kreis will Corona-Teststützpunkt einrichten.

Wegen Corona-Krise: Feste im Japanischen Garten von Bad Langensalza abgesagt

Das Kirschblütenfest Hanami und das Kinderfest Kodomo No Hi im Japanischen Garten von Bad Langensalza sind von der Stadt abgesagt. Sie sollten am 19. April und 10. Mai stattfinden. Die kurz darauf ergangene Regelung des Landes zum Verbot von Veranstaltungen mit über 1000 Besuchern gilt vorerst bis 10. April.

Kinderfest soll nachgeholt werden

Da unklar sei, wie sich die Corona-Krise weiterentwickle, habe er die Feste vorsorglich abgesagt, auch wenn es bislang keinen akuten Fall in der Stadt gebe und sie erst in einigen Wochen stattfinden sollten, sagte Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos). Zudem seien noch keine Verträge unterschrieben. Das Kinderfest werde wahrscheinlich nachgeholt.

Bei Veranstaltungen im Kultur- und Kongresszentrum würden Listen ausgelegt, damit die Teilnehmer Namen und Telefonnummer eintragen. Das empfehle das Robert-Koch-Institut. Das solle helfen, im Ansteckungsfall mögliche Infizierte zu warnen. Die Listen würden 14 Tage lang aufbewahrt.

Mühlhäuser Frühlingsfest auf dem Prüfstand

In Mühlhausen ist die nächste große städtische Veranstaltung das Frühlingsfest vom 11. bis 19. April. Es sei nicht abgesagt. Man prüfe allerdings das Konzept besonders auf Hygiene-Maßnahmen und beobachte die weitere Entwicklung, teilte die Stadt mit.

Landrat Harald Zanker (SPD) informierte im Kreistag, dass mit der Kassenärztlichen Vereinigung (KVT) Anfang nächster Woche ein zentraler Corona-Teststützpunkt im Landkreis eingerichtet werden soll. Mögliche Patienten sollen sich aber nicht dorthin wenden, sondern weiter an den Hausarzt oder den Bereitschaftsdienst unter Telefon 116117. Erst anrufen, dann auf Anweisung handeln, lautet die Devise. Das Gesundheitsamt des Kreises nehme keine Tests vor.

Fahrdienst zum Corona-Stützpunkt vorgesehen

Der Stützpunkt diene dazu, die Arztpraxen zu entlasten, was mögliche Tests in höherer Zahl betreffe. Auch ein Fahrdienst sei vorgesehen für eingeschränkt mobile Personen.

Bis Dienstagabend gab es im Kreis noch keine Fälle von Covid19-Erkrankungen. Im Landratsamt gibt es eine täglich tagende Arbeitsgruppe, so Zanker.