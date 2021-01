Wendehausen: Finanzamt fordert Steuererklärung fast drei Jahre nach dem Tod

Unstrut-Hainich-Kreis. Das Schreiben vom Finanzamt Mühlhausen war für Gebhard Gräbedünkel (64) aus Wendehausen eine ziemlich makabre Überraschung. Die Behörde forderte binnen vier Wochen eine Steuererklärung für seine Mutter. Doch die ist bereits vor zweieinhalb Jahren verstorben – im Alter von 92 Jahren.

Die Steuerschuld drohte zu Verjähren, weshalb das Finanzamt wohl die Aufforderung an die Erben schickte, glauben Gebhard Gräbedünkel und sein Bruder. Die Finanzen sollten offengelegt und die Steuerschuld beglichen werden. Für die Angehörigen war das nicht einfach, zumal einige Unterlagen nicht mehr vorhanden sind. Die Söhne fragen sich nun, warum das Finanzamt nicht in einem Schreiben allen pflichtigen Rentnern mitteilt, dass sie eine Steuererklärung machen müssen.

Die Rechtmäßigkeit der Besteuerung der Rente stellt Gebhard Gräbedünkel nicht infrage. Das Gesetz habe der Bundestag beschlossen. Er übt eher Kritik an der Öffentlichkeitsarbeit der Finanzbehörden. Von älteren Menschen könne man nicht erwarten, dass sie im Internet danach suchen, ob und wann sie eine Steuererklärung machen müssten, da gerade ehemalige DDR-Bürger nie mit dem Finanzamt in Kontakt kamen – so wie Elsbeth Gräbedünkel.

Als ihr Mann starb, bekam sie Witwenrente. Durch die „zusätzliche Einnahme“, so erklärt ihr Sohn, wurde sie steuerpflichtig ohne es zu wissen. Nun ist der Aufwand für die Erklärung groß, die, hätten die Angehörigen rechtzeitig davon erfahren, wohl leichter von der Hand gegangen wäre.

Die Finanzämter erhalten seit 2009 Daten über die Rentenzahlungen. Mit diesen Informationen können sie prüfen, ob die Rentner eine Steuererklärung abgeben müssen. Rentner, die keine Steuererklärung eingereicht haben, obwohl sie dazu verpflichtet waren, werden vom Finanzamt angeschrieben – im Fall von Elsbeth Gräbedünkel geschah das leider erst nach ihrem Tod. „Ich bin sicher, dass Rentner sich umgehend kümmern, wenn das Finanzamt sie auf eine mögliche Steuerpflicht sofort hinweist“, sagt der Sohn.

Uwe Büchner vom Thüringer Finanzministerium erklärt: „Die Prüfung, ob man zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung verpflichtet ist, obliegt dem Bezieher der Renteneinkünfte selbst. Das Finanzamt ist nicht verpflichtet, den Betroffenen darüber zu informieren.“ Die Finanzverwaltung habe mit umfangreicher Öffentlichkeitsarbeit auf die Steuerpflicht der Renten aufmerksam gemacht. Erst wenn ein Bezieher von Alterseinkünften seiner Verpflichtung zur Abgabe einer Steuererklärung für vergangene Jahre nicht nachgekommen ist und sich aufgrund der Höhe seiner Renten und sonstigen Einkünfte eine Steuerschuld ergeben könnte, wird er zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung aufgefordert.

Einige steuerpflichtige Rentner würden das Thema leider immer noch nach hinten schieben, weiß Ursula Zappe, die seit fast 30 Jahren Beratungsstellenleiterin der Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. (VLH) in Mühlhausen ist. Aber auch Rentner seien in der Pflicht. Bisher verzichte das Finanzamt auf den Verspätungszuschlag, so auch bei Familie Gräbedünkel. Man gewährte zudem Fristverlängerung. Zur Steuerschuld von 700 Euro für 2015 und 2016 kamen jedoch Verzugszinsen von rund 100 Euro.

Ursula Zappe rät Senioren zur Beratung bei Lohnsteuerhilfevereinen. Rund 20 bis 25 Prozent der Mitglieder des VLH Mühlhausen seien Rentner. Vorsicht gelte beim Wegwerfen von Papieren. Auch Erben sollten darauf achten, dass keine Belege verloren gehen. Das könne bares Geld wert sein, so Zappe. Das Finanzamt könne bei Verdacht auf Steuerhinterziehung sogar bis zu zehn Jahre rückwirkend eine Steuererklärung von den Erben anfordern. Wird trotz Forderung keine Erklärung eingereicht, kann das Finanzamt Steuernachzahlungen schätzen.

Gebhard Gräbedünkel wünscht sich eine Nachbesserung bei der Aufklärung gerade für die Senioren aus dem Osten, wo viele Bürger zu DDR-Zeiten keine Steuererklärung machen brauchten, dann in Rente gingen und nun aus heiterem Himmel eine Aufforderung zur Steuererklärung bekommen.