Wenn es im Rat gruselt

Jedem Tierchen sein Pläsierchen. Ich verstehe ja, dass manche mir mit etwas Skepsis begegnen, seit ich mich als Dschungelcamp-Seher geoutet habe. Aber ich muss mich natürlich rein beruflich mit solchen Medienphänomenen beschäftigen. Andere finden es gruselig, dass unsereiner regelmäßig Stadt-, Gemeinderats- und Kreistagssitzungen verfolgen muss. Dabei sind Parlamente einer der wichtigsten Grundpfeiler unserer Gesellschaft und die Gewählten geben sich viel Mühe, die besten Lösungen zu finden (jedenfalls die meisten). Und: Im Gegensatz zum Internet bleibt in den Debatten der gute alte Anstand gewahrt.

Gruselig werden kann es dort trotzdem: Zum Beispiel im Bad Langensalzaer Rathaus. Da fiel vor einer Sitzung schon mal der Putz von der Decke (wir berichteten). Im letzten Hauptausschuss flackerten anhaltend die Lampen. Im ehrwürdigen Saal mit seinen Kronleuchtern ergab das fast filmreife Spukszenen aus einem Barockschloss.

Das erinnerte mich an einen Kleinst-Gemeinderat im Nordosten des Kreises. Im mäßig beleuchteten Schankraum des Bürgerhauses klapperten dort mal zur Sitzung fortwährend die Lamellen der Lüftungsauslässe im Nachtwind, Riesenfalter flogen Sturzangriffe auf den Sitzungstisch und am Ende ging es um einen fehlenden Stöpsel für das Spülbecken am Tresen. Gänsehaut pur!