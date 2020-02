Wenn Narren ausflippen

Am letzten Faschingswochenende der Saison ging es rund um Mühlhausen in den Sälen in Langula, Görmar, Heyerode und Wendehausen hoch her. Zum 55. Mal feierte Langula seinen Fasching. Erstmals an der Spitze des Vereins LCC, des 206 Mitglieder starken Langulaer Carneval-Clubs, stand als dessen Präsidentin die 28-jährige Marlen Baumgart, ein echtes Faschingskind, das schon mit fünf über die Bühne wirbelte – und es als Mitglied der Crazy Chicken noch immer tut. Sie folgt auf Martin Erdmann, der drei Jahre lang Präsident war.

Gerd Gräbedünkel ist in Langula zum 20. Mal der Sitzungspräsident. Foto: Claudia Bachmann

Dennoch zeichnet sich der Langulaer Karneval durch zahlreiche Konstanten aus. Eine davon ist Gerd Gräbedünkel, seit 20 Jahren der frech-frivole Sitzungspräsident. Eine Woche lang wurde die Turnhalle zur Helau-Arena umgebaut und stand unter dem Motto „Alle flippen völlig aus, der LCC ein Narrenhaus“. Die ist seit November 2010 die Heimstätte der Nakofeen, einer Gruppe sangesfreudiger Damen, die ins Leben gerufen wurde, als Langula vor knapp zehn Jahren Ausrichter der Nakofe war, der Nordthüringer Narrenkonferenz. „Viele hielten uns damals für eine Eintagsfliege – doch wir haben durchgehalten“, meint Christine Dittrich, sie ist so etwas wie die erste Narrenfee. Das Bühnenbild hatte – wie in den vergangenen Jahren – der Heyeröder Künstler Karl-Heinz Vogeley gestaltet. Dieses Mal mit verletzten Tieren und strahlend weißen Zähnen – in Anlehnung an die Berufe von Prinzessin Cordula I. (Hecht), sie ist Tierärztin, und von Prinz Uwe III. Der aus Menteroda Stammende ist Zahntechniker.

Aber auch im beschaulichen Görmar ging es hoch her: Nach acht Jahren Gastspiel im Mühlhäuser Mehrgenerationenhaus (MGH) sind die Narren vom Görmarsche Carneval-Verein (GCV) zurück in ihrer Heimat. Mit über 200 Gästen feierte der GCV am Samstagabend seine Prunksitzung im Audimax der Beruflichen Schulen in Görmar. Das Mühlhäuser MGH sei ein toller Auftrittsort gewesen. Auch das Miteinander zwischen Verein und Verantwortlichen des Hauses sei gut gewesen. „Es war immer unser Ziel zurückzukommen“, sagt Vereinspräsident Tim Böhm. Über viele Jahre haben die Görmarschen Karnevalisten im Barbaraheim der einstigen Görmar-Kaserne gefeiert. Mit der Schließung der Kaserne musste der Verein nach einem anderen Spielort Ausschau halten.

Der Landrat habe in der Vergangenheit immer gesagt, es finde sich eine Lösung, berichtet Böhm. In diesem Jahr unterbreitete Harald Zanker (SPD) dem Verein den Vorschlag, im Saal der Berufsschule feiern zu können. „Das Angebot ist Ffir und wir sparen uns den Bustransfer von Görmar zum Mehrgenerationenhaus nach Mühlhausen“, sagt Tim Böhm. Nach bekannt werden des neuen Veranstaltungsortes im Dorf, sei der Kartenvorverkauf verglichen mit den vergangenen Jahren deutlich gestiegen.

Prunksitzung des Görmarschen Carnevalvereins im Audimax der Beruflichen Schulen des Unstrut Hainich Kreises. Die Frauen des Vereins mit ihrem Showtanz „Ab nach Malle, Saufi Saufi“ auf der Bühne. Foto: Daniel Volkmann

Mit dem Wechsel des Spielorts hat der Verein die Qualität des Görmarschen Karnevals immens gesteigert. Weil der Verein auch die Küche nutzen darf, konnte in diesem Jahr auch die gastronomische Versorgung erweitert werden. „Ich freue mich, dass die Görmarschen unser Angebot so gut annehmen“, sagt Böhm. Andreas Mock und Sebastian Volkgenannt waren in der Bütt zu erleben. Mit vielen aufwendigen Garde- und Showtänzen und einem Männerballett, welches in LED-Anzügen gehüllt den komplett abgedunkelten Saal zum Toben brachte, zeigte der Verein am Samstagabend die ganze Bandbreite seiner närrischen Fähigkeiten. Im gesamten Verein sei eine positive Stimmung zu spüren, alle Mitglieder hätten dazu beigetragen, ein herausragendes Faschingswochenende für Görmar und seine Gäste bewerkstelligen zu können, erläutert der Vereinspräsident.

Intensives Trainieren und Einstudieren der Choreografien durch die großen und kleinen Darsteller mit ihren Trainern machten es möglich, dem zahlreich erschienen Publikum in Heyerode einen amüsant vielfältigen Abend zu bieten. Die Jubiläumsprunksitzungen wurden zu einem ganz besonderen Feuerwerk karnevalistischer guter Laune. Der Heyeröder Carnevals-Club (HeyCC) präsentierte sich mit seinen Närrinnen und Narrhalesen in diesem Jahr mit hochkarätigen Prunksitzungen dem Publikum. „Sehr stolz sind wir als Verein“, so Vorsitzender Stefan Hohlbein, der seit der vergangenen Faschingssaison dem Verein vorsteht, „dass Heyerode als einer der wenigen Orte der Region einen Karnevalsumzug am Rosenmontag ausrichtet“ und zünftigen Straßenkarneval feiert.

Das Männerballett „The greatest Ladyboys“ ließ in Heyerode die Hüllen fallen. Foto: Heidi Zengerling

Gemeinsam mit Prinz Christoph I. und Prinzessin Kathrin I. feierten die 120 Mitglieder des am Faschingsdienstag 1990 gegründeten Karnevalsvereins ihr 30-jähriges Bestehen. Zünftig ging es unter dem Motto „Tri, tra, trallala, der HeyCC wird 30 Jahr“ auf der Bühne zur Sache. Das Publikum dankte es mit stürmischem Applaus. Sitzungspräsident Manfred machte mit der Eröffnungsbütt den Anfang. Nachwuchsprobleme sind dem Verein fremd, so begeisterten die beiden Tanzmariechen Lena und Lotta.

Neu dabei Stefan Zengerling, der im vergangenen Herbst dem Verein beitrat und am Wochenende mit seinem Auftritt „Soundcheck Captain America“ begeisterte. Die Prinzengarde präsentierte den Wikingershowtanz und auch der Tanz „Tausend und eine Nacht“ der Sternchen, der Auftritt des Männerballets oder „Auf hoher See, volle Fahrt voraus“ mit den Tip Toes sowie Zackarinas „Linedance“ der ehemaligen Prinzengarde wurden mit Applaus honoriert.

Der traditionelle Karnevalsschlachtruf „Heyerode Uhey“ hallte immer wieder durch den Saal der Festhalle „Heyeröder Hafen“. Für gute Stimmung sorgten außerdem die Büttenredner Benny (Prinz vom vergangenen Jahr) Manfred und Stefan, die als zwei Mönche auftraten sowie Feuerwehrfrau Monika (Elke Zengerling). Auch die Steinzeitmenschen Christoph und Elle zeigten ihr karnevalistisches Können. Die Präsentation des Jubiläumstitels „Wir feiern heute Fasching“ vom Elferrat und Stefan Zengerling bildete den Abschluss eines kurzweilig bunten Abends.

Gemeinsam mit dem Publikum feierten die 80 Mitglieder des 1997 gegründeten Karnevalsvereins Wendehausen einen zündenden Abend mit jeder Menge guter Laune, fantastischen Showtänzen und kurzweiligen Darbietungen. Unter dem Motto „Betreutes Trinken, alles Öko, alles Bio, alles Live“ erlebte das Publikum einen Abend der Extraklasse. Mit dabei auch eine Abordnung des Elferrates aus Hildebrandshausen. Durch das Programm führte Mario Döring, der seit Anbeginn dem Verein vorsteht. Für die musikalische Untermalung sorgte das Duo „2stimmig“ aus Ruhla.

Tanz der Tanzmäuschen in Wendehausen. Foto: Heidi Zengerling

Mit sechs Jahren als jüngstes Tanzmäuschen ging Pauline Thon auf die Bühne und präsentierte mit den 15 weiteren süßen Mäusen ihren mitreißenden Tanz, den sie gemeinsam mit den Muttis Simone Löw und Silvia Montag, die gleichzeitig als Trainerinnen fungieren, einstudiert hatten. Auch Trainerin Madeleine Degenhardt der Wendehäuser Garden konnte stolz sein auf ihre Schützlinge, die allesamt mit ihren Auftritten brillierten. In der Bütt begeisterte neben Tratschweib Renate, Markus und Teresa, Kolja und Marc sowie Martha und Liesbeth auch Pfarrer Wolfram Przybilla, der feststellte, dass im Thüringer Landtag die fünfte Jahreszeit schon am 6. Februar begann und der Katharinenstieg die „Straße der letzten Ruh“ sei. Die Matrosen, Polizisten, Supermänner und auch Michael Jackson ließen sich von den Darbietungen begeistern und dankten mit anhaltendem Applaus. Honoriert wurden die Auftritte des Männerballetts, der Hildebrandshäuser- und Wendehäuser Gardetanz, der Tanz der Frauen und der Jungs sowie die furiose Darbietung des Can-Can-Tanzes der Frauen, welche von Katharina Hensel einstudiert wurde und die Festhalle kurzerhand zum Moulin Rouge werden ließ.