Wie viel Licht braucht es in Dörfern am Rande von Mühlhausen?

Vogtei. Zwei Mitglieder der Gemeinderats haben sich dem Thema Stromsparen auf den Straßen gewidmet. Dabei gibt es mehrere Möglichkeiten.

Auf den Straßen der Landgemeinde Vogtei soll Strom gespart werden. Eine entsprechende Beschlussvorlage soll die Verwaltung für die Gemeinderatssitzung am 12. Dezember im Haus Vogtei in Oberdorla vorbereiten. So will es der Haupt- und Finanzausschuss.

Niederdorlas Ortsbürgermeister Eberhard Schill (SPD) hatte das Stromsparen noch einmal thematisiert. Sein Ortschaftsrat hatte sich bereits vor Wochen dafür ausgesprochen, nachts für ein paar Stunden die Straßenbeleuchtung abzuschalten.

Nun soll die Verwaltung schauen, was machbar ist: Wo gibt es die technischen Voraussetzungen, jede zweite Straßenlaterne abzuschalten? Ist es vielleicht sinnvoller, es nachts für einige Stunden in einigen Straßenzügen komplett dunkel werden zu lassen?

Niederdorla hat bereits eine erste Maßnahme zum Energiesparen umgesetzt: Die stromintensive Weihnachtsbeleuchtung, die in den vergangenen Jahren über der Straße am Dorfgemeinschaftshaus angebracht gewesen war, fehlt.

Schill wie auch Ronny Karmrodt (Freie Wähler) hatten moniert, dass die Verwaltung das Thema nicht hartnäckig verfolge.