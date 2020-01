Wieder Gefängnis für zigfach Vorbestraften

Ein Drogendealer aus dem Unstrut-Hainich-Kreis muss für ein weiteres Jahr in Haft. Das Amtsgericht Mühlhausen hat den 52-Jährigen wegen illegalen Drogenhandels und Drogenbesitzes verurteilt. Es war das erste Urteil am Amtsgericht im neuen Jahr.

Der Prozess war kurz : Der 27-fach Vorbestrafte hatte die Vorwürfe aus dem Jahre 2017 zugegeben. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung waren 16 Gramm Crystal-Meth, zahlreiche Drogenutensilien sowie 700 Euro Bargeld gefunden worden. Das Crystal will er am Tag vorher von einem Dealer aus Leinefelde bekommen haben, der mittlerweile ebenfalls im Gefängnis sitzt.

Die milde Strafe von einem Jahr habe er seinem Geständnis und seiner Ermittlungshilfe zu verdanken, hieß es im Urteil. Der Mann hat bereits zwölf Jahre seines Lebens vor allem wegen Fahrens ohne Führerschein und Drogendelikten im Gefängnis gesessen. Er sei seit 20 Jahren drogenabhängig, sagte er dem Richter. Viele Jahre ist er ohne in Deutschland gültigen Führerschein gefahren. Der Führerschein aus Tschechien hatte vor vielen Jahren zunächst einen Erfurter Strafrichter so beeindruckt, dass der Mann vom Vorwurf des Fahrens ohne Fahrerlaubnis freigesprochen wurde. Dabei hatte er in Deutschland eine Sperrzeit.

Weil er danach weiterfuhr, holte ihn die Nordthüringer Justiz wieder ein, mit der Auffassung, dass man mit einem ausländischen Führerschein nur unter bestimmten Bedingungen hierzulande fahren darf. Parallel dazu liefen umfangreiche Drogengeschäfte mit Einfuhr aus Tschechien. Das brachte dem Angeklagten zwei Mal je eine mehrjährige Haftzeit ein. Er habe es nur einmal für kurze Zeit geschafft, ohne Drogen zu leben, so der Angeklagte. Derzeit muss er eine Strafe von einem Jahr und neun Monaten wegen Drogenhandels verbüßen.

Das aktuelle Urteil soll ihm laut Gericht helfen, einen Antrag auf „Therapie statt Strafe“ zu stellen. Eine Kostenzusage habe er bereits, sagte der Angeklagte. Er hofft, dass er dieses Mal durchhält und die Therapie schafft. Nach seinem Bewährungswiderruf im Vorjahr habe er nun anfänglich Entzugserscheinungen gehabt - jetzt gehe es ihm ganz gut.