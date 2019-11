Ich weiß genau woran sie bei dieser Überschrift denken. Aber es geht hier nicht um Politik und Flüchtlinge. Ja, diesen Satz sollen vor Angela Merkel tatsächlich schon andere gesagt haben und immer noch sagen. Belegt ist es unter anderem von der Truppe um Bob den Baumeister. Egal. Vielleicht hat jeder den Satz schon mal gebraucht, der vor allem dazu dient, sich gegenseitig zu motivieren, so wie die beiden Jungs neulich.

Die Vorgeschichte ist in vier Worten erzählt: Rauferei, Sturz, Gehirnerschütterung, Krankenhaus. Nun liegt der Neunjährige zur Überwachung eine Nacht auf der Kinderstation. Den Zeigefinger presst ein Pulsmessgerät zusammen und den Oberarm eine Blutdruckmanschette. Wie ein Häufchen Elend liegt er da im Bett und döst vor sich hin. Dem etwas älteren Leidensgenossen neben ihm ist ähnliches widerfahren. Wenigstens sind sie nicht allein. Trotzdem fällt die Verabschiedung am Abend Mama und Papa und den Jungs nicht leicht. Tränen kullern.

Da dreht sich mein Junge zu seinem Bettnachbarn um und sagt: „Wir schaffen das!“ Gemeinsam ist vieles möglich, sogar eine Nacht im Krankenhaus. Warum sollte dieser Satz also weiterhin so negativ besetzt sein? Ich finde, wir sollten ihn wieder öfter benutzen – an der Arbeit, im Verein oder wenn es in der Familie mal Knatsch gibt. Übrigens: Den beiden Jungs geht es besser, sie sind wieder daheim.