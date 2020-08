Wort zum Sonntag: Aufeinander achtgeben

Teja Begrich, Pfarrer in Mühlhausen

Mein Cousin liegt im Krankenhaus. Auf einmal ging alles ganz schnell. Er bekam schon einige Zeit schlechter Luft.

Das Atmen war irgendwie schwerer als sonst, und die Wege auf dem Rad gingen nicht mehr so leicht vonstatten. Er ging zur Ärztin. Mal gucken, was so los ist.

Los war nicht mehr viel. Sie sagte: Nach Hause gehen sie heute nicht mehr. Sie kommen gleich ins Krankenhaus. Und dann war sehr viel los: Herz-OP. Drei Bypässe. Bisschen viel für einen Mann von 47 Jahren. Nach einer Woche Krankenhaus auf einmal drei Wochen Reha oder sogar mehr.

Die Familie und Freunde waren besorgt. Jeder rief jeden an, fragte was los ist. Wir gründeten eine Gruppe im Internet: #aufeinanderachtgeben.

Wir, die über Deutschland verteilte Familie, haben auf einmal nicht nur wieder Kontakt, wir fühlen uns auch verbunden und reden miteinander. Natürlich reden wir nicht nur über die Krankheit und den Kranken.

Ich bekomme Fotos von der Nordsee und lese von einem, der dort das Meer sucht. Lese ein sehnsuchtsvolles „da möchte ich auch hin“ nach dem Blick auf den Sonnenaufgang über der Steilküste von Ahrenshoop und dazwischen ein Foto von einem Päckchen mit Tee, Teefilter und Wasserkocher für den kranken Cousin, damit er sich auch in der Reha einen anständigen Tee kochen kann.

Ein Familientreffen für das nächste Jahr ist bereits fest terminiert. Alle freuen sich darauf.

Ganz offensichtlich brauchten wir so ein Ereignis, um zu merken, dass wir aufeinander achtgeben müssen.

Dass das Miteinander nicht vom Himmel fällt und das Aufeinander-Achtgeben auch Mühe kostet.

Der kommende Sonntag ist auch so ein #aufeinanderachtgeben -Tag. Er hat ein eigenes Thema: Christen und Juden. Der Israelsonntag. Juden gedenken der Zerstörung es Jerusalemer Tempels im Jahre 70 nach Christus.

Christen feierten Jahrhunderte lang diesen Tag als Triumph über das Judentum.

Mühsam haben wir Christen in den vergangenen Jahrzehnten gelernt, dass wir nicht triumphieren, sondern achtgeben müssen. Aufeinander, denn wir sind miteinander verbunden. Eine Familie.

Uns soll niemand trennen. Und darum: #aufeinanderachtgeben.