Bevor wir richtig sprechen können, lernen wir Bitte und Danke sagen. So wird der Mensch langsam daran gewöhnt, ein ganzes Leben lang zu bitten und dankbar zu sein.“

So beginnt der brave Schüler Ottokar seinen Aufsatz zum Thema „Wofür wir dankbar sein müssen.“

Mit viel Humor beschreibt er dann, was ihn, in seinem noch jungen Leben, zur Dankbarkeit einlädt. Dank an seine Kekse verschenkende Tante, für eine gelungene Klassenfahrt, die Geschenke zu besonderen Anlässen oder der Dank an den Friseur, da er bei ihm immer mit Kleingeld zahlen darf. Auch fehlen in seinem Aufsatz nicht die Situationen, in denen Erwachsene ihn mit dem Satz: „Na, was sagt man denn?!“ an ein noch fehlendes Dankeschön erinnern.

Es wird deutlich, dass wir Menschen es tatsächlich lernen müssen, im Leben dankbar zu sein und zu bleiben. Erwachsenen fällt dies manchmal schwer. So sind wir im Alltag zum Beispiel dann dankbar, wenn wir schöne und gute Dinge erleben oder wenn wir merken unser Leben läuft in sicheren Bahnen.

Dankbarkeit wird dabei schnell zur Selbstverständlichkeit, und der Dank wir dann gern vergessen. Auch wenn wir im Kirchenjahr Erntedank gefeiert haben, das Danken ist nie abgehakt. Jeder Gottesdienst ist Danksagung gegenüber Gott und seiner Welt.

Gerade die Corona-Pandemie rückt Dinge in meinen Blick, die mich dankbarer werden lassen. Eine tägliche Übung animiert mich oder vielleicht auch Sie dazu: Wenden Sie sich am Morgen oder am Abend oder in einer stillen Zeit während des Tages zwei oder drei Dingen zu, die Ihnen normalerweise ganz selbstverständlich erscheinen: Strom, fließend Wasser, Telefon, Auto, Nahrung, Kleidung, Luft…

Warum erscheinen mir diese Dinge so selbstverständlich?

Habe ich sie immer zur Verfügung?

Muss ich etwas dafür tun?

Woher kommen sie? Was geschieht mit mir, wenn ich diese Dinge nicht mehr habe? Welcher menschlichen oder anderen Anstrengung hat es bedurft, dass ich diese Dinge jetzt zur Verfügung habe? Kenne ich einen dieser beteiligten Menschen oder Umstände? Empfinde ich ein Gefühl der Dankbarkeit? Wenn ja: Wie drücke ich dieses Gefühl aus?

Betrachten Sie Ihr Leben immer wieder mit einem frischen Blick auf das Altvertraute, und die Wertschätzung für das Leben wird wachsen.

Danken kommt vom Denken, Umdenken, Neudenken, und das wird uns guttun.