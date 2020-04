Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zehn Corona-Patienten der Hainich-Region im Klinikum

Deutlich gestiegen ist die Zahl der Corona-Erkrankten, die im Unstrut-Hainich-Kreis stationär behandelt werden müssen. Am Donnerstag bei Redaktionsschluss gab es zehn solcher Fälle in den beiden Häusern des Klinikums, drei davon mit schwerem Verlauf, also in kritischem Zustand. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

