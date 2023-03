Zirkusluft auf dem Jahnplatz in Bad Langensalza, mit Tieren, Akrobaten und Clowns

Bad Langensalza. Der kleine Familienzirkus Atlantik macht Station in Bad Langensalza. Hier können Zirkusfans eine kräftige Prise Zirkusluft schnuppern und eine schöne Zeit verbringen.

Auf dem Jahnplatz in Bad Langensalza können kleine und große Zirkusfans am Samstag um 15 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr noch einmal Zirkusluft schnuppern. Zu Gast ist hier der kleine Circus Atlantik. Das bunte Zelt, die Tiere und das freundliche Personal, welches auch selbst zu Akteuren in der Manege wird, begrüßen die Zuschauer und versprechen eine angenehme Zeit zum Träumen, Staunen und Lachen.

Im Bild: Lisa Köllner Foto: Uwe-Jens Igel

Pferde, Ponys und Kamele zeigen im Rund genauso ihr Können wie Sandro bei einer Jonglage oder Lisa am Tuch unter der Zirkuskuppel. Clown Zitrone animiert die Kinder zum Mitmachen und auch Erwachsene dürfen Teil der Show werden. Übrigens haben alle Papas am Sonntag freien Eintritt.