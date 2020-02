Zu viel Müll unter dem Kompostierbaren

Die Gemeinde Rodeberg nimmt ab diesem Jahr keinen Baum- und Strauchschnitt mehr an. Das sagte Bürgermeister Klaus Zunke-Anhalt (CDU) jetzt vor dem Gemeinderat. Im vergangenen Jahr seien insgesamt 28 Container voll zusammengekommen – bei Weitem nicht nur Grünschnitt, auch Müll, selbst Eternitplatten, die gesondert zu entsorgen sind, hätten sich darunter befunden. Selbst Auswärtige hätten ihren Müll in Rodeberg entsorgt, seien dafür extra angereist.

Die Möglichkeit von Sammeltransporten, die der Rat angeregt hatte, wolle man prüfen.

Einige Ratsmitglieder fürchten, dass diese Entscheidung der Verwaltung – und der damit verbundene Weg zu einer zentralen Stelle – dazu beiträgt, dass Baum- und Strauchschnitt wild in der Flur entsorgt wird. Der Landkreis nimmt vom 23. März bis zum 2. Mai – und noch einmal im Herbst – jeweils zwei Kubikmeter Baum- und Strauchschnitt kostenfrei an seiner Umladestation in Aemilienhausen in Mühlhausen an – für alle Kommunen im Landkreis.