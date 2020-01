Mühlhausen. Zwei Unbekannte haben einen Lottoladen und eine 61-Jährige in Mühlhausen überfallen. Die Polizei prüft einen Zusammenhang der Taten.

Zwei Überfälle in Mühlhausen

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwei Überfälle in Mühlhausen

Mit einem waffenähnlichen Gegenstand in der Hand hat ein Unbekannter am Mittwochnachmittag in Mühlhausen einen Lottoladen überfallen. Ein weiterer Täter stand für den Überfall Schmiere.

Wie die Polizei mitteilte, forderte der maskierte Räuber gegen 16.20 Uhr die Verkäuferin des Ladens in der Felchtaer Straße auf, ihm Geld auszuhändigen. Die Frau weigerte sich. Der Täter versuchte noch, die Kasse zu öffnen, dies gelang ihm aber nicht. Er griff stattdessen in die Auslage und floh mit mehreren Zigarillos. Der Räuber und sein Komplize, der vor dem Geschäft Schmiere gestanden hatte, rannten in Richtung Ratsstraße davon.

Beide Täter seien dunkel gekleidet gewesen. Der Mann im Laden sei etwa 1,80 m groß und hätte akzentfrei Deutsch gesprochen. Er hatte vor seinem schmalen Gesicht ein dunkles Dreieckstuch mit weißer Aufschrift gebunden und trug Handschuhe. Bei sich hatte der Räuber einen schwarzen Stoffbeutel.

Weiterer Überfall in der Feldstraße

Etwa 3,5 Stunden später kam es in Mühlhausen zu einem weiteren Überfall. Zwei Unbekannte entrissen einer 61-Jährigen in der Feldstraße die Handtasche, stahlen Bargeld und persönliche Gegenstände sowie die EC-Karte der Frau. Sie rannten in unbekannte Richtung davon.

Die Frau, die bei dem Überfall stürzte, musste wegen einer blutenden Kopfverletzung im Krankenhaus behandelt werden. Die Täter in diesem Fall seien laut Polizei ebenfalls dunkel gekleidet gewesen und etwa Anfang Zwanzig.

Die Polizei prüft, ob die beiden Überfalle zusammenhängen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die die Tat oder dunkelgekleidete Personen beobachtet haben, können sich unter Telefonnummer 03601/4510 bei der Polizei melden.