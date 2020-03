Zweimal pro Woche Markt in Mühlhausen

In Mühlhausen werden bis auf Weiteres der dienstägliche Wochenmarkt (8 bis 17 Uhr) auf dem Obermarkt sowie der freitägliche Grünmarkt (7 bis 14 Uhr) auf dem Obermarkt und dem oberen Steinweg stattfinden. Bürger können sich bei Händlern aus der Region mit Lebensmitteln versorgen. „Der Wochen- und der Grünmarkt spielen, ebenso wie die Supermärkte, eine wichtige Rolle bei der Versorgung der Bevölkerung“, begründet Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD). Wochenmärkte sind nach der Allgemeinverfügung des Landrates vom 19. März erlaubt. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Noch in der vergangenen Woche hatte die Stadtverwaltung den Grünmarktstart, der für den 20. März vorgesehen war, abgesagt. Was hat zum Umdenken bewogen? Die Entscheidung sei in Abstimmung mit den Markthändlern getroffen. „Auch bei ihnen herrscht Unsicherheit darüber, ob die Märkte von der Kundschaft derzeit überhaupt angenommen werden“, sagt Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD) auf Nachfrage unserer Zeitung. Dennoch hätten sich Stadt und Händler entschlossen, die Märkte fortzusetzen. Denn die Versorgung der Bevölkerung gerade auch mit in der Region erzeugten Produkten sei enorm wichtig. „Die Fortsetzung des Wochen- und des Grünmarktes kann die Supermärkte ein Stückweit vom Andrang entlasten und sichert zugleich den regionalen Produzenten wichtige Absatzmöglichkeiten“, erklärt Bruns.

Anders aber als gewohnt, wird auch der Wochenmarkt ab nächsten Dienstag auf den Verkauf von Lebensmitteln beschränkt.

Trotzdem heißt es von der Verwaltung: Wichtig ist, dass Händler und Kunden besondere Vorsicht walten lassen, Nies- und Hustenetikette und alle weiteren grundsätzlichen Hygieneregeln beachten.

Auch wenn Wochenmärkte grundsätzlich erlaubt sind, hat sich die Stadt Bad Langensalza in der vergangenen Woche dazu entschlossen, ihren Mittwochsmarkt auszusetzen.

Wochenmarkt ist in Mühlhausen dienstags 8 bis 17 Uhr auf dem Obermarkt, Grünmarkt freitags 7 bis 14 Uhr auf Obermarkt und oberen Steinweg