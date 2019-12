Der Unstrut-Hainich-Kreis bringt sich bereits in Festtagsstimmung. Dafür sorgten die zahlreichen Advents- und Weihnachtsmärkte in der Region.

Mühlhausen

Die Mühlhäuser Gospelsinger Weihnachtsmarkt Diakonie Doppelpunkt Foto: Daniel Volkmann

Zum Adventsmarkt des Vereins Diakonie Doppelpunkt im Gewerbegebiet an der Mühlhäuser Trift herrscht am Samstagmorgen großer Andrang. Laut Verein rechne man in den sechs Markt-Stunden mit mehr als 4000 Besuchern. An gut 40 Ständen gab es neben weihnachtlichen Leckereien und jede Menge Dekoration für das bevorstehende Fest. Die Mühlhäuser Gospelfreunde gaben ein Ständchen. Eine Eisenbahnausstellung und ein Kinderkarussell begeisterten die jüngsten Besucher. „Für viele Menschen in der Region beginnt mit unserem Adventsmarkt die Vorweihnachtszeit. Wir freuen uns über die vielen Gäste“, sagt Bernd Montag von der Diakonie. Insgesamt habe die Diakonie am Samstag rund 150 Mitarbeiter, vor und hinter den Kulissen im Einsatz.

Niederdorla

Tizian Schulz, Sophia Tuszewski, Jana Fett, Selin Schmidt und Richard Görmar (von links) zeigen den neuen Niederdorlaer Weihnachtskalender. Zum Markt am Samstag gab es außerdem frisch geräucherte Forellen. Foto: Daniel Volkmann

Gemütlich ging es auf dem Weihnachtsmarkt in Niederdorla zu. Zum dritten Mal trifft man sich dafür auf dem Anger. Die Atmosphäre vor der Kirche sei entscheidend gewesen, erläutert Christian Eisenhardt von der Feuerwehr. Gemeinsam mit der Rechnungsgesellschaft organisierte die Feuerwehr den Markt. „Wir kümmern uns aber nicht nur um die Versorgung. Auch eine kleine Vorführung zu den Gefahren und dem Umgang mit Feuer in der Weihnachtszeit wird es geben“, sagt Christian Eisenhardt. Einen eigenen Niederdorlaer Schokoladen-Adventskalender hatte die Rechnungsgesellschaft im Angebot. Das winterliche Motiv auf der Kalendervorderseite stammt in diesem Jahr von Max Ludwig; es zeigt die Kirche. Neu sind in diesem Jahr unsere Weihnachtskränze, sie wurden von unseren Rechnungsmädels gebunden und dekoriert“, sagt Tizian Schultz von der Rechnungsgesellschaft.

Görmar

Die Kinder der Görmarschen Kita-Sandhäschen zeigten ein Theater-Medley. Foto: Daniel Volkmann

Zum zehnten Weihnachtsmarkt luden die Görmarschen Vereine und der Ortschaftsrat für Samstagnachmittag in den Backsgarten. Glühwein, Rostwurst, Honig und Crepes zogen die Besucher in die Ortsmitte. Weihnachtliche Trompetenmusik sorgte für Stimmung. I„In den vergangenen Jahren war unser Markt immer sehr auseinandergezogen, jetzt haben wir alles schön kompakt auf einem Platz vor dem Jugendclub. Gemeinsam haben wir hier Marktcharakter geschaffen“, sagt Ortsbürgermeister Jörg Schreiber (parteilos).

Bollstedt

Gabriela Pleil, Julia Hesse und Nadja Pleil (von links) präsentieren den Bollstedter Gold-Apfel. Er erinnert an die Goldmedaille, die das Dorf 2019 im Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" gewann. Foto: Daniel Volkmann

Mit einer Apres-Ski-Party am Freitagabend startete der dreitägige Weihnachtsmarkt in Bollstedt. Vor zehn Jahren habe man begonnen, einen Markt zu organisieren. „Der Markt ist enorm gewachsen, wir haben viele Unterstützer. Der Bollstedter Kindergarten und die Thepra-Grundschule Seebach sind bei uns Teil des Programms“, erklärt Ortsteilbürgermeister Thomas Ahke (Freie Wähler). Jeder Verein im Dorf sei für eine Weihnachtshütte zuständig. Auf- und Abbau würde man gemeinsam erledigen. „An unserem Weihnachtsmarkt verdient kein Verein etwas. Der Gewinn wird in jedem Jahr gespendet. Die Unterstützung geht zu gleichen Teilen an unseren Spielplatzförderverein, die Kirchengemeinde, den Kindergarten und die Thepra-Grundschule“, so Ahke.

Advents- und Weihnachtsmärkte im Unstrut-Hainich-Kreis Advents- und Weihnachtsmärkte im Unstrut-Hainich-Kreis Gabriela Pleil. Julia Hesse und Nadja Pleil präsentiern den ersten Bollstedter Gold-Apfel. Foto: Daniel Volkmann Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Advents- und Weihnachtsmärkte im Unstrut-Hainich-Kreis Viele Besucher hatte der zehnte Görmarsche Weihnachtsmarkt am Samstag. Foto: Daniel Volkmann Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Advents- und Weihnachtsmärkte im Unstrut-Hainich-Kreis Viele Besucher hatte der zehnte Görmarsche Weihnachtsmarkt am Samstag. Foto: Daniel Volkmann Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Advents- und Weihnachtsmärkte im Unstrut-Hainich-Kreis Viele Besucher hatte der zehnte Görmarsche Weihnachtsmarkt am Samstag. Nathalie Becker und Merlin Neukirch am Crepesstand. Foto: Daniel Volkmann Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Advents- und Weihnachtsmärkte im Unstrut-Hainich-Kreis Viele Besucher hatte der zehnte Görmarsche Weihnachtsmarkt am Samstag. Foto: Daniel Volkmann Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Advents- und Weihnachtsmärkte im Unstrut-Hainich-Kreis Viele Besucher hatte der zehnte Görmarsche Weihnachtsmarkt am Samstag. Foto: Daniel Volkmann Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Advents- und Weihnachtsmärkte im Unstrut-Hainich-Kreis Viele Besucher hatte der zehnte Görmarsche Weihnachtsmarkt am Samstag. Foto: Daniel Volkmann Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Advents- und Weihnachtsmärkte im Unstrut-Hainich-Kreis Astrid Faber (rechts) ist die Geschäftsführerin der Diakonie, sie feierte am Samstag ihren 60. Geburtstag. Weihnachtsmarkt Diakonie Doppelpunkt Foto: Daniel Volkmann Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Advents- und Weihnachtsmärkte im Unstrut-Hainich-Kreis Astrid Faber (rechts) ist die Geschäftsführerin der Diakonie, sie feierte am Samstag ihren 60. Geburtstag. Weihnachtsmarkt Diakonie Doppelpunkt Foto: Daniel Volkmann Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Advents- und Weihnachtsmärkte im Unstrut-Hainich-Kreis Die Mühlhäuser Gospelsinger Weihnachtsmarkt Diakonie Doppelpunkt Foto: Daniel Volkmann Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Advents- und Weihnachtsmärkte im Unstrut-Hainich-Kreis Die Mühlhäuser Gospelsinger Weihnachtsmarkt Diakonie Doppelpunkt Foto: Daniel Volkmann Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Advents- und Weihnachtsmärkte im Unstrut-Hainich-Kreis Viele Besucher hatte der zehnte Görmarsche Weihnachtsmarkt am Samstag. Die Kinder der Görmarschen Kita-Sandhäschen zeigten ein Theater-Medley. Foto: Daniel Volkmann Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Advents- und Weihnachtsmärkte im Unstrut-Hainich-Kreis Die Mühlhäuser Gospelsinger Weihnachtsmarkt Diakonie Doppelpunkt Foto: Daniel Volkmann Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Advents- und Weihnachtsmärkte im Unstrut-Hainich-Kreis Viele Besucher hatte der zehnte Görmarsche Weihnachtsmarkt am Samstag. Die Kinder der Görmarschen Kita-Sandhäschen zeigten ein Theater-Medley. Foto: Daniel Volkmann Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Advents- und Weihnachtsmärkte im Unstrut-Hainich-Kreis Nikolaus Steffen Unznerhat ein kleines Geschenk für Marlon und seine Mutter Susann Hagedorn-Fliegner. Weihnachtsmarkt Diakonie Doppelpunkt Foto: Daniel Volkmann Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Advents- und Weihnachtsmärkte im Unstrut-Hainich-Kreis Viele Besucher hatte der zehnte Görmarsche Weihnachtsmarkt am Samstag. Die Kinder der Görmarschen Kita-Sandhäschen zeigten ein Theater-Medley. Foto: Daniel Volkmann Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Advents- und Weihnachtsmärkte im Unstrut-Hainich-Kreis Cornelia Klose, Susann Burghardt (links) und Zoe Renner basteln und verschicken Wunschzettel an der Weihnachtsmann nach Himmelpfort. Weihnachtsmarkt Diakonie Doppelpunkt Foto: Daniel Volkmann Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Advents- und Weihnachtsmärkte im Unstrut-Hainich-Kreis Tizian Schulz, Sophia Tuszewski, Jana Fett, Selin Schmidt und Richard Görmar zeigen den neuen Niederdorlaer Weihnachtskalender. Zum Markt am Samstag gab es außerdem frisch geräucherte Forellen. Foto: Daniel Volkmann Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Advents- und Weihnachtsmärkte im Unstrut-Hainich-Kreis Weihnachtsmarkt Diakonie Doppelpunkt Foto: Daniel Volkmann Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Advents- und Weihnachtsmärkte im Unstrut-Hainich-Kreis Weihnachtsmarkt Diakonie Doppelpunkt Foto: Daniel Volkmann Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Advents- und Weihnachtsmärkte im Unstrut-Hainich-Kreis Nikolaus Steffen Unznerhat ein kleines Geschenk für Marlon und seine Mutter Susann Hagedorn-Fliegner. Weihnachtsmarkt Diakonie Doppelpunkt Foto: Daniel Volkmann Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Advents- und Weihnachtsmärkte im Unstrut-Hainich-Kreis Nadine Fischer und Anika Herwig sind Floristen bei der Diakonie, sie binden am Samstag weihnachtliche Sträuße. Weihnachtsmarkt Diakonie Doppelpunkt Foto: Daniel Volkmann Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Advents- und Weihnachtsmärkte im Unstrut-Hainich-Kreis Harko Krieg spielte am Leierkasten. Weihnachtsmarkt Diakonie Doppelpunkt. Foto: Daniel Volkmann Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Advents- und Weihnachtsmärkte im Unstrut-Hainich-Kreis Nadine Fischer und Anika Herwig sind Floristen bei der Diakonie, sie binden am Samstag weihnachtliche Sträuße. Weihnachtsmarkt Diakonie Doppelpunkt Foto: Daniel Volkmann Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Advents- und Weihnachtsmärkte im Unstrut-Hainich-Kreis Weihnachtsmarkt der Diakonie Doppelpunkt Weihnachtsmarkt Diakonie Doppelpunkt Foto: Daniel Volkmann / Daniel Volkmann Daniel Volkmann Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Advents- und Weihnachtsmärkte im Unstrut-Hainich-Kreis Tizian Schulz, Sophia Tuszewski, Jana Fett, Selin Schmidt und Richard Görmar zeigen den neuen Niederdorlaer Weihnachtskalender. Zum Markt am Samstag gab es außerdem frisch geräucherte Forellen. Foto: Daniel Volkmann Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Advents- und Weihnachtsmärkte im Unstrut-Hainich-Kreis Weihnachtsmarkt der Diakonie Doppelpunkt Foto: Daniel Volkmann Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Advents- und Weihnachtsmärkte im Unstrut-Hainich-Kreis Cornelia Klose, Susann Burghardt (links) und Zoe Renner basteln und verschicken Wunschzettel an der Weihnachtsmann nach Himmelpfort. Weihnachtsmarkt Diakonie Doppelpunkt Foto: Daniel Volkmann Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Advents- und Weihnachtsmärkte im Unstrut-Hainich-Kreis Weihnachtsmarkt der Diakonie Doppelpunkt Weihnachtsmarkt Diakonie Doppelpunkt Foto: Daniel Volkmann / Daniel Volkmann Daniel Volkmann Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Advents- und Weihnachtsmärkte im Unstrut-Hainich-Kreis Weihnachtsmarkt der Diakonie Doppelpunkt Foto: Daniel Volkmann Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Advents- und Weihnachtsmärkte im Unstrut-Hainich-Kreis Uwe Flock begrüßt die zahlreichen Gäste am Eingang. Weihnachtsmarkt Diakonie Doppelpunkt Foto: Daniel Volkmann Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Advents- und Weihnachtsmärkte im Unstrut-Hainich-Kreis Uwe Flock begrüßt die zahlreichen Gäste am Eingang. Weihnachtsmarkt Diakonie Doppelpunkt Foto: Daniel Volkmann Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Advents- und Weihnachtsmärkte im Unstrut-Hainich-Kreis Weihnachtsmarkt der Diakonie Doppelpunkt Weihnachtsmarkt Diakonie Doppelpunkt Foto: Daniel Volkmann / Daniel Volkmann Daniel Volkmann Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Advents- und Weihnachtsmärkte im Unstrut-Hainich-Kreis Weihnachtsmarkt der Diakonie Doppelpunkt Foto: Daniel Volkmann / Daniel Volkmann Daniel Volkmann Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Advents- und Weihnachtsmärkte im Unstrut-Hainich-Kreis Weihnachtsmarkt der Diakonie Doppelpunkt Foto: Daniel Volkmann / Daniel Volkmann Daniel Volkmann Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Mehr Fotos vom ersten Advent-Wochenende gibt es in einer Diaschau auf ta-muehlhausen.de