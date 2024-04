Nordhausen. Einen neuen Ein- und Ausblick auf die Gipskarstlandschaft des Südharzes verspricht der Turm. Wann das Bauwerk eröffnet wird.

Der Beobachtungs- und Aussichtsturm am Karstwanderweg in der Rüdigsdorfer Schweiz bei Nordhausen wird am 25. April feierlich eröffnet. Das neue touristische Highlight der Region entstand im Rahmen des Projektes „Gipskarst Südharz – Artenvielfalt erhalten und erleben“ an der Wegkreuzung nördlich von Rüdigsdorf. Die Eröffnungsfeier beginnt um 14 Uhr. Für die musikalische Umrahmung sorgen die Südharzer Alphornbläser und die Jagdhornbläser aus Birkenmoor.

