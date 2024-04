Nordhausen. Wie es mit den Spenden nach dem Jahrhunderthochwasser weitergeht, Verkehrseinschränkungen im Busverkehr und vieles mehr lesen Sie hier:

Bauarbeiten behindern Busse

Aufgrund von Bauarbeiten kommt es vom 15. bis 26. April zu Behinderungen auf den Regionalbuslinien 27 und 272. „In diesem Zeitraum kann die Haltestelle in der Bleicheröder Gewerbestraße nicht bedient werden. Wir bitten unsere Fahrgäste, als Ersatzhaltestelle die Haltestelle Löwentor zu nutzen“, informiert Gerd Grübner, Verkehrsmeister bei den Nordhäuser Verkehrsbetrieben. Nähere Informationen gibt es im Internet unter www.verkehrsbetriebe-nordhausen.de. Weitere Fragen beantworten die Mitarbeiter im Stadtwerke-Servicecenter unter 03631 / 629 170. Das Servicecenter hat täglich von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr sowie von 13.15 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Außerhalb dieser Öffnungszeiten steht die Betriebsleitzentrale unter 03631 / 639 215 oder 03631 / 639 216 zur Verfügung.

Richtline zur Verteilung der Spenden

Wie die Spenden nach dem Jahrhunderthochwasser in Windehausen verteilt werden, wollen Heringens Stadträte auf ihrer nächsten Sitzung am 15. April beschließen. Dazu treffen sich die Kommunalpolitiker ab 18 Uhr im Bankettsaal des Heringer Schlosses. Ist die Richtlinie zur Verteilung der Spendengelder beschlossen, wird der dazugehörige Antrag ab dem 19. April verfügbar sein. Einerseits über die Homepage www.stadt-heringen.de, per Mail unter hauptamt@stadt-heringen.de oder direkt im Rathaus. Antragsteller benötigen hierzu ihren Personalausweis, Rechnungen oder Kostenvoranschläge, Bilder, wenn vorhanden, sowie ein Schreiben der Versicherung, ob und wenn ja in welcher Höhe eine Leistung erbracht wurde. Am 26. April unterstützen Mitarbeiter der Heringer Stadtverwaltung beim Ausfüllen des Antrags von 8 bis 17 Uhr. Wer zu dieser Zeit unpässlich ist, kann im Rathaus telefonisch einen anderen Termin unter: 036333 / 67251 vereinbaren. Alle Anträge müssen zwingend schriftlich bis zum 31. Mai 2024 bei der Stadt Heringen eingegangen sein. Anträge, die nach dem Datum eingehen, finden keine Berücksichtigung.

Silberdisteln stellen die Existenzfrage

Das Nordhäuser Seniorentheater „Die Silberdisteln“, das vor 15 Jahren gegründet wurde und dessen Mitglieder im Alter von 67 bis 99 Jahren sind, steht vor einer neuen Premiere. Am 12. Mai zeigen die Laienschauspieler ihr neues Stück „Sein oder Nichtsein, das ist hier die Antwort“. Das von den Silberdisteln selbst geschriebene, in großen Teilen heitere Stück erzählt den Beginn einer neuen Spielzeit der „Goldähren“, einer freien Theatercompany. Der Eigentümerwechsel des Probenraumes stellt die Existenzfrage. Nach einem Jahr szenischer Proben stehen die „Silberdisteln“ nun kurz vor der Premiere. Am 12. Mai um 14.30 Uhr werden sie die Früchte ihrer Arbeit in der Villa des Park Hohenrode präsentieren.

Jagdgenossenschaft trifft sich

Die Jagdgenossenschaft Friedrichsthal lädt seine Mitglieder zur nicht öffentlichen Versammlung am Freitag, 19. April, um 19 Uhr, in den Versammlungsraum der Agrargesellschaft Friedrichsthal ein. Die Einladung ergeht an alle Eigentümer von Grundflächen, die zum Gemeinschaftsjagdbezirk Friedrichsthal gehören und auf denen die Jagd ausgeübt werden darf. Im Anschluss ist für ein gemeinsames Abendessen gesorgt, wie Andreas Heinemann von der Jagdgenossenschaft mitteilt.

Freimaurerloge lädt zum Gästeabend

Die im Jahr 2018 in Walkenried gegründete Südharzer Freimaurerloge setzt auch in diesem Jahr ihre Veranstaltungen für Interessierte aus dem Südharz und der angrenzenden Region fort. So laden die Freimaurer zum ersten Gästeabend in Nordhausen ein. Dieser findet am Dienstag, dem 16. April, um 19 Uhr im Restaurant Felix in der Barfüßerstraße 12 statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Eintritt ist natürlich frei. Die Südharzer Loge gehört der humanitären Lehrart an, ist also ohne religiöses Bekenntnis. Eine solche Freimaurerloge gibt es im Südharz und dem angrenzenden Bereich nicht, daher reicht der Einzugsbereich der jungen Loge von Nordhausen bis Herzberg, also über die Landesgrenzen hinweg. Um Freimaurerlogen ranken sich spätestens seit dem Verbot der Freimaurerei durch die Nationalsozialisten viele Mythen und Legenden. „Geheimgesellschaft“, so der Meister vom Stuhl der Walkenrieder Loge, Dr. Peter Welke, also erster Vorsitzender, „sind wir aber allenfalls im Sinne von vertraut oder vertraulich. Um mit den Irrtümern über die moderne humanitär ausgerichtete Freimaurerei aufzuräumen, wollen wir bei der kommenden Veranstaltung über uns und unsere Ziele informieren.“ Willkommen sind alle Interessierten, gleich welchen Geschlechts. Die Mitgliedschaft in der Loge steht zwar nur Männern offen – Dr. Welke: „Das hat bei uns über 300 Jahre Tradition. Das offene Wort und die Vertraulichkeit werden dadurch gefördert.“ Aber es gibt für Frauen eigene, feminine Logen, etwa in Göttingen, zu denen gerne der Kontakt vermittelt wird.

Megasongs in der Traditionsbrennerei

Sie sind wieder da, die Jungs um Matthias Hirschfeld alias Emma. Am 17. Mai rocken sie die Nordhäuser Traditionsbrennerei. Im historischen Innenhof geht es 19 Uhr los. Und alle sind dabei: Matthias Müller am Keyboard, Norman Schulz am Schlagzeug, Heiko Meißner am Bass und Ralf Kirchner an der Gitarre. Ihre Mischung aus deutschen eigenen Liedern und vielen englischen Megasongs verspricht einen stimmungsvollen Abend. Natürlich ist für Essen und Trinken gesorgt. Tickets gibt es noch unter www.traditionsbrennerei.de und im Hofshop, Grimmelallee 11.

Kunstausstellung zugunsten des Kinderhospizes

Die nächste Vernissage in der Galerie der Kreissparkasse Nordhausen steht bevor. Am Dienstag, dem 23. April, um 18.30 Uhr eröffnet die Ausstellung „Dr. Ingeborg Cramer“ zugunsten des Kinderhospizes Mitteldeutschland. Die Laudatio wird die Geschäftsführerin Nicole Dockhorn halten. Musikalische umrahmt wird die Eröffnung durch die Kreismusikschule Nordhausen. Gezeigt werden die Werke bis zum 14. Juni 2024, Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr.

