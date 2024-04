Nordhausen. Wie es zu einem Unfall mit einem Mopedfahrer kam und wieso ein Autofahrer durch seine Fahrweise den Beamten der Landespolizeiinspektion Nordhausen auffiel.

Relativ ruhig war es auf den Straßen im Landkreis Nordhausen an diesem Wochenende. Das teilt ein Sprecher der Landespolizeiinspektion Nordhausen am Sonntag mit. Dagegen sorgten für etwas mehr Farbe die zahlreichen Fahrzeuge der Roland-Rallye.

Am Samstagabend kam es zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. In Wipperdorf übersah eine 58 Jahre alte Frau beim Abbiegen einen 16-Jährigen auf seinem Moped. Der Zweiradfahrer versuchte noch auszuweichen, konnte aber eine Kollision nicht mehr verhindern und stürzte. Er verletzte sich dabei leicht, seine Behandlung im Krankenhaus war aber nicht erforderlich. Den Gesamtschaden des Unfalls schätzt die Polizei auf circa 1500 Euro.

Mit einem Atemalkoholwert von mehr als 1,2 Promille war dagegen am Sonntag kurz nach Mitternacht ein 39 Jahre alter Bulgare in Sollstedt unterwegs. Der Mann war mit seinem Pkw in der Halle-Kasseler-Straße durch seine Fahrweise aufgefallen. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt.

Mehr Themen aus dem Landkreis Nordhausen:

red