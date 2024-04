Südharz. Bei einem Ortstermin wollen sich am 29. April die Mitglieder des Petitionsausschusses des Thüringer Landtag von der extremen Verkehrsbelastung in einem Ort an der Bundesstraße 243 überzeugen.

Das Verkehrschaos in einigen Südharzer Orten hat jetzt auch die Landeshauptstadt erreicht. Der Petitionsausschuss im Erfurter Landtag hat beschlossen, am 29. April um 11 Uhr einen Ortstermin in Günzerode in der Gaststätte „Am Hagen“ durchzuführen. Darüber informierte am Donnerstag der Günzeröder Ortsbürgermeister Gerold Reinhardt (parteilos). Am Termin werden auch Vertreter des Infrastrukturministeriums, des Landesamtes für Bau und Verkehr und aus dem Nordhäuser Landratsamt sowie der Gemeinde Werther teilnehmen. Durch den Umleitungsverkehr der B 4 war die Belastung der Dorfbewohner extrem angestiegen. hpb