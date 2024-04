Nordhausen. Der Förderverein eines Kindergartens in Nordhausen freut sich über eine rundum gelungene Veranstaltung in der Festhalle. Fußballer beweisen ihr Mitgefühl mit einem Schwerkranken.

Voller Stolz und Freude blicken Jenniffer Hase und Denise Kellner vom Förderverein des Kindergartens Lackstöckchen in Sundhausen auf das vergangene Wochenende zurück. Der Kindersachenbasar ist ihnen geglückt. „Wer hätte gedacht, dass die letzte Veranstaltung in der Sundhäuser Festhalle, bevor es in die Renovierungsphase geht, so ein Erfolg wird“, sagt Jenniffer Hase. „Wir durften uns über zahlreiche Besucher und tolle Einnahmen freuen.“ Der Erlös kommt dem Kindergarten zugute. Auch für den an Leukämie erkrankten Mika und seine Familie stehen 1000 Euro zu Buche. Bei dieser Spende haben sich allein die Fußballer der LSG Sundhausen mit 250 Euro beteiligt. Der Förderverein ist allen Helfern, Besuchern und Spendern sehr dankbar.

red