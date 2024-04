Nordhausen. Diebe hatten es in Nordhausen am Wochenende sowohl auf ein Gartenhaus als auch einen Lkw abgesehen.

Smart-TV, Radio und Werkzeuge im Wert von etwa 1000 Euro erbeuteten Unbekannte am Wochenende in Nordhausen aus einem Gartenhaus in der Straße Kleines Borntal. Zwischen Samstag, 12 Uhr, und Sonntag, 18.30 Uhr, drangen der oder die Diebe laut Polizei gewaltsam in das Gartenhaus ein und durchsuchten die Räume. Zusätzlich zum Beuteschaden verursachten die Täter einen Sachschaden von etwa 150 Euro. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Lkw-Plane aufgeschlitzt

Auch die Plane eines Lkw-Anhängers wurde am Wochenende in Nordhausen von bisher Unbekannten auf der Suche nach Beute zerstört . Der Lkw war laut Polizei zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen im Pulverhausweg abgestellt. Der an der Lkw-Plane entstandene Sachschaden belaufe sich auf etwa 5000 Euro. Die Täter gingen leer aus und erbeuteten nichts. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Wer beobachtet hat, wie sich jemand an dem Lkw-Anhänger zu schaffen machte oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

