Nordhausen. Die Polizei in Nordhausen hat die Ermittlungen zu der Sachbeschädigung in der Turnhalle aufgenommen. Was derzeit zu dem Fall bekannt ist.

Am Freitagmorgen wurde die Sachbeschädigung im Inneren einer Turnhalle angezeigt. Wie eine Pressesprecherin der Landespolizeiinspektion Nordhausen mitteilt, hatten Unbekannte Wand und Fußboden der Wiedigsburghalle mit Farbe beschmiert, wobei es sich augenscheinlich um Tinte handelte. Außerdem wurde ein Spind beschädigt.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf mindestens 100 Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.

red