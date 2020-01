Bielsche erweisen Tannenbäumen die letzte Ehre

Schon von Weitem ist der Feuerschein auf dem Sportplatz in Bielen zu sehen. Beim Näherkommen zeigt sich, dass dort am Samstagabend nicht einfach nur Holz verbrannt wird. Beim mittlerweile achten Knutfest des Bielschen Kirmesvereins landen vielmehr jede Menge Weihnachtsbäume auf dem Scheiterhaufen. „Es sind ungefähr 300“, schätzt Vereinsvorsitzender Erwin Meißner. Ein Großteil sei von einem Baumarkt gespendet worden, der noch einige Exemplare übrig hatte. „Normalerweise bringen auch viele Bielsche ihren Baum zum Fest mit. Aber dieses Mal hatten die meisten ihren schon entsorgt“, erläutert Erwin Meißner.

Er vermutet, dass das mit der Terminverschiebung zusammenhängt. So sollte das Knutfest bereits am 11. Januar stattfinden, musste aber um eine Woche nach hinten verschoben werden – aus einem guten Grund. „Jemand aus dem Verein ist 40 geworden und da ein Großteil der Mitglieder zur Geburtstagsfeier eingeladen war, entschieden wir uns zur Verschiebung der Veranstaltung“, erzählt der Vereinschef. Doch für die wenigen, die auf dem Festgelände mit ihrem ausgedienten Weihnachtsbaum erscheinen, hat sich das Aufheben gelohnt. Sie bekommen ein Getränk spendiert und lassen sich dazu Kesselgulasch, Bratwurst, Steak oder Waffeln schmecken. Die Kinder haben sich um eine Feuerschale versammelt, über der sie eifrig Stockbrot rösten.

Den Höhepunkt des Festes stellt der Weihnachtsbaumweitwurf dar. Gesucht wird bei diesem Wettbewerb das Prinzen- und das Königspaar. Zunächst sind die Kinder dran. Und die lassen sich nicht lange bitten. Mädchen und Jungen schleudern den Baum so weit sie nur können. Die jeweils zwei Besten bekommen als Preis eine Urkunde sowie Süßes. Dann sind die Frauen an der Reihe, von denen zahlreich ihr Glück versuchen wollen. Eine von ihnen ist Susanne Pyka aus Bielen. Ihre Teilnahme ist eine Premiere, wie sie am Rande verrät. Wie jeder Teilnehmer hat sie zwei Versuche. Mit ihrem zweiten Wurf schafft Susanne Pyka es auf 5,18 Meter. „Ich habe einfach nur versucht, den Baum mit dem Stamm nach vorne zu werfen“, äußert sie sich anschließend über ihre Technik. Für den Sieg reicht es am Ende dann jedoch nicht.