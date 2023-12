Zum letzten Mal in diesem Jahr tagte der Kreistag Saalfeld-Rudolstadt am Dienstagabend im Meininger Hof in Saalfeld.

Saalfeld-Rudolstadt am Morgen: Der Überblick und was heute wichtig wird

Saalfeld/Rudolstadt Was der Kreistag in Saalfeld beschlossen hat, warum Müll durch die Gegend kutschiert wird und welche Arztpraxis demnächst schließt

Nur, falls es jemand nicht auf dem Schirm hat: Es sind noch elf Tage bis Heiligabend.

Kreistag beschließt den größten Haushalt aller Zeiten

Den Kreistagsmitgliedern, die sich am Dienstagabend im Meininger Hof in Saalfeld trafen, war es durchaus bewusst, dass sie zum letzten Mal im Jahr 2023 in dieser Runde zusammenkamen. Gerdet wurde über die wirtschaftliche Lage der Thüringen-Kliniken, die durchaus nicht mehr so rosig ist, wie noch vor zwölf Monaten, und den größten Haushalt aller Zeiten, der letztlich mit großer Mehrheit beschlossen wurde. Was die Vertreter der Fraktionen zu sagen hatten und wofür das Geld ausgegeben werden soll, ist eines unserer Themen am Mittwoch.

Wo der Grünschnitt aus Kirchhasel tatsächlich landet

Dass der Grünschnitt, den wir auf dem Betriebsgelände der Städtereinigung Ernst in Kirchhasel abgeben, nicht mehr wie bisher vor Ort in der Agrargenossenschaft Catharinau verwertet, sondern 120 Kilometer bis in den Unstrut-Hainich-Kreis gefahren wird, hat womöglich das Zeug für einen Skandal. Einstweilen erklärt der Zweckverband Abfallwirtschaft Saale-Orla (ZASO), warum dies so ist. Die ganze spektakuläre Geschichte gibt es hier.

Arztpraxis im ländlichen Raum muss schließen

Dass sich Gesundheitsversorgung rechnen muss, ist in dieser Gesellschaft offenbar gewollt. Das Ergebnis ist, dass im ganzen Land Krankenhäuser Insolvenz anmelden, Arztpraxen keinen Nachfolger finden oder aus Rentabilitätsgründen geschlossen werden. Ein Beispiel, wo sich eine bei den Patienten beliebte Praxis im ländlichen Raum des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt schon am 1. Februar 2024 zurückziehen wird, schildern wir in der Heimatzeitung.

