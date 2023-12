In der Hugo-Trinckler-Straße in Rudolstadt befinden sich u.a. ein Fitnessstudio, die Thüringen-Kliniken und dieses Seniorenheim des DRK. Wenige hundert Meter davon entfernt ereignete sich in der Gustav-Freytag-Straße in der Nacht zum Sonnabend eine schwere Sachbeschädigung.

Unbekannte trampeln in Rudolstadt auf Fahrzeugdach herum

Rudolstadt Polizei in Saalfeld sucht dringend Zeugenhinweise zu dem Vorfall in der Nacht zum Sonnabend in der Volkstedter Leite

Zur mutwilligen Beschädigung eines Pkws kam es In der Nacht zum Sonnabend in Rudolstadt. Das teilte die Saalfelder Polizei am Vormittag mit.

Das Fahrzeug war etwa zwischen 0.30 und 1 Uhr direkt vor dem Eingang der Hausnummer 28 in der Gustav-Freytag-Straße abgestellt. In diesem Zeitraum kam es zu mehreren Beschädigungen am Fahrzeug durch bisher unbekannte Täter, welche u.a. auf dem Fahrzeugdach herumtrampelten.

Fahrzeug war vor einem der Wohnblocks abgestellt

Die Straße führt in der Volkstedter Leite an der Westschule vorbei von der Werner-John- zur Hugo-Trickler-Straße. Das betreffende Haus gehört zu drei Wohnblocks mit Mietwohnungen.

Mögliche Zeugen der Sachbeschädigung werden gebeten, sich beim Polizei-Inspektionsdienst Saalfeld unter der Rufnummer 03671/561210 zu melden.