1. Preis für Mathe-Ass aus Bad Frankenhausen

Bad Frankenhausen. Der Zwölftklässler Lennart Zenker vom Kyffhäuser-Gymnasium ertüftelt sich im Bundeswettbewerb Mathematik in der zweiten Runde die höchste Preisstufe.

Mathe-Ass Lennart Zenker vom Kyffhäuser-Gymnasium in Bad Frankenhausen hat im Bundeswettbewerb Mathematik 2023 in der vorletzten Runde die höchste Preisstufe erreicht und einen ersten Preis geholt. Nach zwei Hausaufgabenrunden gehört der Zwölftklässler zu den besten Schülerinnen und Schülern des Bundeswettbewerbs. Das berichtet die zentrale Anlaufstelle für Talentförderung in Deutschland „Bildung und Begabung“. Aus Thüringen nahmen an der zweiten Runde fünf Jugendliche teil. Am Montag sollte der Arterner für seine Leistung gemeinsam mit weiteren Preisträgern aus anderen Bundesländern in Berlin auszeichnet werden.

„Mit ihrem Erfolg haben sich die Erstplatzierten nun für das abschließende Kolloquium im Februar 2024 qualifiziert, bei dem durch Fachgespräche die Bundessiegerinnen und -sieger ermittelt werden“, teilt „Bildung und Begabung“ mit. Diese erhalten mit Aufnahme eines Studiums ein Stipendium der Studienstiftung des deutschen Volkes. Insgesamt starteten 1746 Jugendliche aus ganz Deutschland im Wettbewerb. 246 von ihnen schafften es in Runde Zwei.

Pandemie hat dem Interesse weiteren Schub versetzt

Am Kyffhäuser-Gymnasium sind die Lehrkräfte um Schulleiterin Silvia Exner seit Jahren stolz auf das Mathetalent an ihrer Schule. Schon seit der Grundschule habe ihn Mathematik fasziniert, erzählte der Arterner im Sommer „Thüringer Allgemeine“. Die Pandemie habe dem Interesse noch einen Schub versetzt. Sein Talent schreibt der Sohn eines Informatikers und einer Pharmazierätin dem Großvater zu, der Ingenieur in der Kyffhäuserhütte war.

In den kommenden Tagen startet der Wettbewerbslauf 2024. Dazu erhalten bundesweit rund 4000 Schulen die Aufgabenblätter. Aufgaben und Anmeldebögen stehen außerdem im Internet zum Download bereit. Mathe-Fans können ihre Lösungen bis 4. März 2024 einsenden.