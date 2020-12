1600 offene Arbeitsstellen auf Portal für Nordthüringen

Nach dem Start des Perspektiven-Portals im September wirbt das Regionalmanagement Nordthüringen seit dieser Woche erneut aktiv für die neue Internetpräsenz mit dem Motto „Das ist Zuhaus“ – unter anderem auf Facebook und Instagram sowie per Bodenbanner im Hauptbahnhof Erfurt. In der integrierten Jobbörse sind derzeit rund 1600 offene Arbeits- und Ausbildungsstellen im Unstrut-Hainich-Kreis, dem Landkreis Nordhausen und dem Kyffhäuserkreis auffindbar. Damit bietet sich die Möglichkeit, die Weihnachtszeit und den erneuten Lockdown für eine berufliche Neuorientierung oder die Planung seiner Zukunft in Nordthüringen zu nutzen.

Das Jobportal, welches für Arbeitgeber kostenfrei ist, bietet gerade kleinen Betrieben und mittelständischen Unternehmen die Möglichkeit, über die eigenen Kanäle und Firmenhomepages hinaus eine erhöhte Reichweite zu bekommen. Für 2021 sind mehr als 220 Ausbildungsstellen veröffentlicht. Stellengesuche und Ausbildungsplätze können über einen Newsletter kostenfrei abonniert werden. Auch Praktika-Suchende können sich in der derzeit schwierigen Situation über freie Plätze informieren.

Weitere Informationen unter:perspektive-nordthueringen.de