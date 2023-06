3041 Menschen arbeitslos im Kyffhäuserkreis

Kyffhäuserkreis. Arbeitslosenquote liegt bei 8,4 Prozent. Vor einem Jahr waren es noch 6,3 Prozent.

Gegenüber April hat sich die Arbeitslosigkeit im Kyffhäuserkreis leicht verringert. Das besagen zumindest die aktuellen Zahlen der Nordthüringer Agentur für Arbeit. Ende Mai hat das Amt 3041 erwerbslose Landkreisbewohner in seiner Statistik geführt – 1693 Männer und 1348 Frauen.

Damit hat sich die Arbeitslosenzahl von April auf Mai um 96 Personen reduziert. Vergleicht man jedoch die Daten mit dem Mai des vergangenen Jahres, dann muss man feststellen, dass der Kyffhäuserkreis jetzt 754 Arbeitslose mehr als vor zwölf Monaten hat.

Die Arbeitslosenquote liegt inzwischen bei 8,4 Prozent. Vor einem Jahr vermeldete die Agentur nur 6,3 Prozent. Die aktuelle Quote ist die wieder höchste in Nordthüringen. In Nordhausen liegt sie bei 8,1 Prozent.

Laut der Mai-Statistik der Agentur sind die meisten Arbeitslosen bei den Verkehrs- und Logistikberufen, Handelsberufen, Bau- und Ausbauberufen sowie Fertigungsberufen zu finden.

Schaut man andererseits auf die freien Stellen, so werden in Nordthüringen die meisten Arbeitskräfte ebenso in fertigungstechnischen Berufen, in der Baubranche und in den Verkehrs- und Logistikberufen gesucht; ein ähnlich hoher Bedarf an Personal besteht momentan in medizinischen Berufen, im Handel sowie im Gastgewerbe.

Der Bestand an Arbeitsstellen im Kyffhäuserkreis ist im Mai um 11 Stellen auf 440 gesunken. Arbeitgeber meldeten im Mai 59 neue Arbeitsstellen, 60 weniger als vor einem Jahr. Seit Januar gingen 336 Arbeitsstellen ein, gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist das eine Abnahme von 101. Insgesamt hat die Agentur für Nordthüringen 2799 freie Arbeitsplätze registriert. Allein im Monat Mai haben die Arbeitgeber der Region 381 freie Stellen neu gemeldet.