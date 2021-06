Die Schwimmbad Ebeleben öffnet am heutigen Dienstag.

Ab heute Badespaß in Ebeleben

Ebeleben. Wasserpumpenschaden ist behoben. Bis Freitag nur begrenzt Parkplätze am Bad.

Auch das Freibad in Ebeleben öffnet ab heute für Badegäste. Angebadet wird dort ab 15 Uhr. Weil bisher eine Wasserpumpe plötzlich ihren Dienst versagte, hatte sich die Befüllung des Beckens um mehr als eine Woche verzögert. Doch nun ging es schneller als ursprünglich gedacht. Ein kleiner Wermutstropfen am Rande: Wegen Bauarbeiten stehen bis Freitag, 18. Juni, nur begrenzt Parkplätze direkt am Bad zur Verfügung. Die Stadt bittet die Besucher deshalb, die Parkmöglichkeiten auf dem Markt zu nutzen. Bis zum Freibad sind es von dort mur etwa 500 Meter.