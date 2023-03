Abstimmen für Osterparty in Sondershausen

Sondershausen. Osterparty in Aussicht: Sondershausen kämpft bei Online-Voting eines Radiosenders um die meisten Stimmen.

Auf Unterstützung und viele Stimmen hofft die Stadt Sondershausen bei einem Wettstreit von sechs Städten aus Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen beim Gewinnspiel des Radiosenders Jump. Zu gewinnen gibt es ein Osterfeuer. In den kommenden zwei Wochen kann dafür noch jede Stunde einmal auf der Internetseite des Radiosenders abgestimmt werden, teilte die Stadtverwaltung Sondershausen mit. Erhält die Musikstadt Sondershausen die meisten Stimmen, dann soll die Osterfeuer-Party am 8. April in Berka ausgerichtet werden, kündigte Bürgermeister Steffen Grimm (pl) an. Bis ins Halbfinale hat es Sondershausen schon geschafft. Zur Osterfeuer-Party werden Wincent Weiss, Philipp Dittberner und Nathan Evans auftreten.