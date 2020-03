Abstrichstützpunkt im Kyffhäuserkreis arbeitet

Seit Freitagabend gibt es im Kyffhäuserkreis einen Abstrichstützpunkt der Kassenärztlichen Vereinigung. Dort werden durch einen Arzt Proben bei Leuten genommen, weil diese in einem Risikogebiet waren oder Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Menschen hatten. Ein Container des Katastrophenschutzzuges werde als Räumlichkeit genutzt, erklärt Sandro Bauer vom Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Acht ehrenamtliche Helfer hätten ihn hergerichtet.

Das Mobiliar stellt das Landratamt: Fax, Telefon, Kühlschrank, Tisch, Stühle und eine Trage. Die Abstriche würden von Ärzten abgenommen – in Vollschutz, mit Maske, Handschuhen. Das wirke auf den ersten Blick erschreckend, aber die Menschen nähmen es ruhig zur Kenntnis. Ohne Vermittlung komme ohnehin niemand ins Abstrichzentrum. Über die Hotline-Nummer der Kassenärztlichen Vereinigung 116 117 oder den Hausarzt werde ein Termin vereinbart, sagte Heinz-Ulrich Thiele, Sprecher der Kreisverwaltung. Vor Ort würden die Betroffenen erneut befragt, bevor der Abstrich veranlasst werde.

Am Wochenende hatte die Zahl der Verdachtsfälle bei 26 gelegen, die Zahl der an Covid-19 Erkrankten weiterhin bei sechs. Alle gehörten zu einer Reisegruppe und stehen unter häuslicher Quarantäne. Seit Sonntag gilt auch eine Allgemeinverfügung des Landkreises, dass sich Personen aus Risikogebieten verpflichtend für 14 Tage in häusliche Quarantäne zu begeben haben.

Angeordnet werde am Montag zudem die Schließung weiterer öffentlicher Einrichtungen durch den Landkreis bis zum 19. April . Betroffen seien Gemeinschaftseinrichtungen mit schulischem, ausbildungs- und sportförderndem Zweck wie die Kreismusikschule und die Volkshochschule. Nach dem Erlass des Kyffhäuserkreises, Veranstaltungen ab 50 Personen zu untersagen, hat auch das Land Thüringen einen solchen verfügt.

Veranstalter sagen Konzerte, Lesungen und Feste ab. Feuerwehren verschieben ihre Versammlungen. Kindersachenbasare fallen aus. In Sondershausen öffnen Jugendklubs und die Skate-Arena nicht mehr. In Bad Frankenhausen bleibt die Therme geschlossen. Das Kino in Sondershausen bietet noch Vorstellungen an, die sind aber auf 50 Personen beschränkt, heißt es. Das Theater Nordhausen sagt alle Auftritte ab – nicht nur die im Kyffhäuserkreis. Auch in den Nachbarkreisen sind inzwischen viele Veranstaltungen abgesagt. Die Bäder und Freizeiteinrichtungen schließen.

Während das öffentliche Leben stillsteht, wird an anderer Stelle das Miteinander in den Mittelpunkt gerückt. In Sondershausen wurde die Facebookgruppe „Sondershausen hilft sich“ ins Leben gerufen und hat bereits mehr als 1100 Mitglieder. Hilfsangebote und Hilfesuchenden soll hier eine Plattform gebeten werden, erklärten die Gründer um Martin Ludwig. Auch wenn man hoffe, dass die Hilfe sich auf die bereits angebotenen Einkaufs- oder Fahrdienste beschränken werde.

Die Hotline des Landratsamtes ist täglich von 9 bis 16 Uhr unter Telefon: 03632/74 14 44 zu erreichen.



Blutspenden, Busverkehr, Kindergärten, Jugendweihe

Die Termine der Blutspendezentrale des Südharz-Klinikums und des DRK-Kreisverbands Kyffhäuser finden bis auf weiteres trotz des Veranstaltungsverbots im Landkreis statt, erklärte Sven Köhn, Sprecher des Blutspendezentrale. Sollten Termine kurzfristig abgesagt werden müssen, weil Räumlichkeiten nicht zur Verfügung stehen, werde das mitgeteilt. Die nächsten Spendetermine sind am 24. März, 15 bis 19 Uhr, Grundschule Ebeleben; 26. März, 14 bis 19 Uhr, DRK Kyffhäuserkreisverband Sondershausen.

Die Busse im öffentlichen Nahverkehr sollen vorerst dem regulären Fahrplan folgen und nicht ab Dienstag auf den Ferienplan wechseln, hat das Landratsamt erklärt. Wie lange diese Regelung bestehen wird, ist nicht absehbar.

Am Montag soll in Kindergärten über deren Schließung ab Dienstag, aber auch über die Notbetreuung für Kinder, deren Eltern in sogenannten kritischen Infrastrukturen tätig sind, informiert werden, kündigten mehrere Kommunen am Wochenende an. Auch in den Schulen werde am Montag darüber informiert.

Das Landratsamt bittet Behördengänge auf das Notwendigste zu reduzieren. Das Landratsamt werde öffnen. Empfohlen werde aber, Absprachen schriftlich oder telefonisch zu treffen. Sollte dies nicht möglich sein, dann sollen sich Bürger bitte vorab anmelden unter Telefon: 03632/74 10.

Die Jugendweihefeiern am 25. April in Bad Frankenhausen werden verschoben, kündigt die Ortsvereinigung Jugendweihe an.