Admiral lockt Biene zum Tanz am Sommerflieder

Der Garten von Manja Braunsdorf in Artern ist eine Oase für Insekten und blühende Pflanzen. Kürzlich hat sie mit ihrer Kamera einen Admiral eingefangen, der sich mit einer Biene ein Stelldichein auf einer Blütentraube gibt. Der Sommerflieder dient als Kulisse für ein Tänzchen. Die Insekten fühlen sich bei den Braunsdorfs wohl, denn in einem Insektenhotel haben die kleinen Himmelsstürmer ihr zu Hause gefunden. „Nur schade, dass in diesem Jahr so wenige Schmetterlinge durch die Lüfte schweben“, bedauert die Hobbygärtner.