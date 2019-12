Die Freiwillige Feuerwehr Greußen feiert in diesem Jahr 140-jähriges Bestehen. Hier Wehrführer René Schwara (links) und sein Stellvertreter Ingo Wolf.

Adventsfeier für Greußens Senioren

Die Kameraden von der Freiwilligen Feuerwehr Greußen richten gemeinsam mit den Greußener Karnevalisten und Bürgermeister René Hartnauer (SPD) zum vierten Mal die Seniorenweihnachtsfeier der Stadt aus. Am kommenden Dienstag, 17. Dezember, ab 14 Uhr sind alle Senioren aus Greußen und Grüningen ins Vereinsheim des Karnevalclubs „Weiß-Blau“ eingeladen. Mit 80 bis 100 Gästen rechnet Wehrführer René Schwara. Vor zwei Jahren haben die Feuerwehrleute die Seniorenweihnachtsfeier übernommen, nachdem die Stadt die Ausrichtung nicht mehr leisten konnte. Während die Grundschüler das Programm gestalten, übernehmen die Feuerwehrleute und ihre Partner die Verköstigung. Bereits einen Tag vor der Feier werde der Raum geschmückt, die Kuchen gebacken, oft von den Frauen der Kameraden, erzählt der Wehrführer. Viele nehmen sich extra einen Tag oder einige Stunden frei, um den älteren Greußenern einen schönen Nachmittag zu bereiten. Die Freude bei den Rentnern sei groß, nicht nur über die Feier und das Wiedersehen mit Bekannten, sondern auch, dass die Feuerwehr so etwas für sie leistet, so René Schwara.