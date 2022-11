Zum Adventsmarkt in Rottleben kam der Weihnachtsmann im Jahr 2019 mit zwei Helfern und hatte kleine Geschenke für die Kinder.

Adventsmarkt in Rottleben

Rottleben. Sogar Rentiere und der Weihnachtsmann haben sich angekündigt.

Zum Adventsmarkt wird am Samstag, 26. November, in Rottleben eingeladen. Der Markt wird um 14 Uhr eröffnet. Adventskaffee und Kuchen gibt es im Dorfgemeinschaftshaus. Auf die Kinder warten Rentiere zum Reiten. Um 14.30 Uhr führt die Kyffhäuserland-Grundschule ein Programm auf. Ab 16 Uhr gibt es Weihnachtsgeschichten in der Kirche. Die Kyffhäuserland-Musikanten spielen ab 16.30 Uhr. Für 17.30 Uhr hat sich der Weihnachtsmann angekündigt.