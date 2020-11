Adventsschmuck für Sondershausen

Mit Lichterketten und Sternschweifen wird aktuell wie in der jeder Adventszeit die Sondershäuser Innenstadt geschmückt. Seit 20 Jahren übernimmt das Aufhängen Jörg Becker. Von der Hebebühne aus befestigt er die Leuchtkörper an den Laternen. Behilflich sind ihm dabei Manuel Hesse und Uwe Hübinger von den Firmen Elta Sondershausen und CSE Greußen, die für die Sicherheit am Boden sorgten. Insgesamt 30 Schweife und 22 Leuchtketten säumen die Innenstadt von der Lohstraße über die Hauptstraße bis zur Karl-Wezel-Straße am Wippertor.