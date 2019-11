Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

AfD hält an Kandidat fest

Die AfD stellt erneut Holm Suffa als stellvertretendes Mitglied des Jugendhilfeausschusses des Kreistags zur Wahl. In der Kreistagssitzung im September hatte Suffa nicht die erforderliche Mehrheit erhalten. Gewählt worden war nur der AfD-Vorschlag für das ständige Mitglied, Andreas Hartung-Schettler. Eine Neuwahl des Stellvertreters wurde so erforderlich. In der kommenden Sitzung des Kreistags am 4. Dezember steht deshalb erneut die Wahl auf der Tagesordnung.