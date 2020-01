Als Jugendlicher war das uncool

„Hast du ein Unterhemd an?“, fragt mich meine Mutter in der kalten Jahreszeit noch heute, obwohl ich nun auch schon der Ü-50-Generation angehöre. Ich sehe das aber in keiner Weise als Bevormundung, sondern vielmehr als liebgemeinten Rat. Mütter machen sich immer Sorgen um ihre Kinder, egal wie alt diese sind. Da gehört auch die Krankheitsprävention unbedingt dazu. Und im Gegensatz zu Kindheits- beziehungsweise Jugendtagen macht es mir auch nichts mehr aus, so etwas unter dem Hemd oder Pullover zu tragen. Damals war das ziemlich uncool, wenn ich mich recht erinnere. Hinzu kam, dass die Unterhemden, außer, dass sie ihren Zweck erfüllten und einen zusätzlich wärmten, modisch nicht unbedingt etwas hermachten – auch wenn davon eigentlich gar nichts zu sehen war. Ein Allheilmittel ist das Unterhemd, sofern man eines trägt, aber leider auch nicht. Denn die Erkältung, die mich jetzt völlig überraschend erwischt hat und gerade mehr oder weniger plagt, ist nicht das Ergebnis eines fehlenden Unterhemds. Meistens kommen Husten und Schnupfen sowieso, wenn man am wenigsten damit rechnet – dann wird überlegt, wo man sich angesteckt haben könnte.