Am Bürgerbegehren zur Grundschule wird festgehalten

„Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen“, erklärt Mario Merten am Tag nach dem Kreistagsbeschluss für den neuen Schulstandort in der Gemeinde Kyffhäuserland. Der Kreistag hatte sich mit knapper Mehrheit für Bendeleben und gegen Rottleben entschieden. „Am gemeindlichen Bürgerbegehren werden wir dennoch festhalten“, sagt Merten, der für die Fraktion Freie Wähler unabhängige Liste (FWuL) im Kreistag sitzt, Ortsteilbürgermeister von Rottleben ist und sich an der Bürgerinitiative Kyffhäuserland zum Erhalt des Schulstandorts Rottleben beteiligt. Die Bürger der Gemeinde könnten dann sagen, ob der Gemeinderatsbeschluss für Bendeleben aufgehoben werden soll. Zunächst hat aber die Gemeinde zu prüfen, ob das Bürgerbegehren zugelassen wird. Bis 12. Dezember läuft die Frist.

Möglich wäre aber auch noch ein Bürgerbegehren auf kreislicher Ebene, führt Merten aus. Dann könnte auch der Kreistagsbeschluss von Mittwoch gekippt werden. Die Hürden für ein Bürgerbegehren auf kreislicher Ebene sind höher. Das Verfahren ebenso langwierig. Selbst wenn alle Fristen und der Antrag zugelassen werden, müssten in der Sammlungsfrist Unterschriften von sieben Prozent der stimmberechtigten Bürger im Landkreis gesammelt werden. Für ein Thema, das vor allem eine Gemeinde betrifft, wäre dafür wohl viel Überzeugungsarbeit und Fleiß vonnöten.

Für den gemeindlichen Zusammenhalt sei die Entscheidungen nicht gut gewesen, bekräftigte Mario Merten seine Kritik aus der Kreistagssitzung am Donnerstag noch einmal. Die Bürgerbefragung sei vom Gemeinderat abgelehnt worden, trotz der mehr als 700 Unterschriften für Rottleben als Schulstandort. Die Gemeinde und Bürgermeister Knut Hoffmann hätten sich nicht um eine Einigung mit dem Sportverein über deren Erbpachtvertrag bemüht, um so eine weitere Schulbauvariante am Sportplatz von Rottleben zu ermöglichen.

Diese Variante hatten die Mitglieder des Bildungsausschuss zwar noch in Augenschein genommen. Der Chef des Bildungsausschusses Steffen Sauerbier (SPD) hielt sie auch für „charmant“. In den Kreistagsbeschluss schaffte es der Standort aber nicht, weil die Gemeinde dem Kreis nicht die geforderte Grundstücksverfügbarkeit erklärte. Das Gespräch mit dem Sportverein habe man nicht gesucht, die Bedingungen des Sportvereins und ein Schulneubau hätten nicht gleichermaßen erfüllt werden können, so Knut Hoffmann (CDU), Bürgermeister von Kyffhäuserland und Fraktionschef der Fraktion CDU/FDP im Kreistag. Die gemeindliche Entwicklung sollte bei der Entscheidung im Vordergrund stehen, argumentierte Hoffman im Kreistag. Ziel sei es, dass alle Kinder aus den acht Ortsteilen die künftige Schule besuchen. Bislang seien es aber nur Kinder aus sechs Ortsteilen. Badra und Hachelbich sollten stärker eingebunden werden. In Bendeleben könne das gelingen. Es würde zudem das Unterzentrum stärken. Die Grundschulstandorte in Rottleben und Bendeleben, die zur Wahl standen, seien gleich gut. Der Gemeinderat habe sich aber mit 10 zu 6 Stimmen für Bendeleben entschieden, so Hoffmann.

Kritik gab im Kreistag auch von Linken und AfD, die sich neben den FWuL gegen Bendeleben aussprachen. Die abgelehnte Bürgerbefragung war ebenso Thema wie die verpasste Chance, das Grundstück am Sportplatz zur Verfügung zu stellen. Die Mehrkosten bei der Schülerbeförderung und die fehlende Straße zwischen Badra und Bendeleben führte Torsten Blümel, Chef der Fraktion Linke/Grüne, noch an.