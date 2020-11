Trotz eingeschränkter Möglichkeiten aufgrund der Coronapandemie direkt Fragen in der Bürgerfragestunde der Stadtratssitzung zu stellen, soll den Sondershäusern zur nächsten öffentlichen Sitzung am Donnerstag, 26. November, um 18 Uhr die Gelegenheit gegeben werden, ihre Anfragen an den Stadtrat zu richten. Die Stadtverwaltung bittet darum gebeten, die Anfragen im Vorfeld der Sitzung der Stadtverwaltung zukommen zu lassen. Die Anfragen sollen dann im Rahmen der Sitzung behandelt werden. Bis Donnerstag,12 Uhr, nimmt die Verwaltung Fragen der Bürger auf postalischem Wege (Stadtverwaltung Sondershausen, Sekretariat des Bürgermeisters, Markt 7, 99706 Sonderhausen) oder per E-Mail (stadtrat@sondershausen.de) entgegen.