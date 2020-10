Angebrannte Pizza löst in Sondershausen Feuerwehreinsatz aus

Die Feuerwehr musste in der Nacht zum Donnerstag in die Sondershäuser Johann-Karl-Wezel-Straße ausrücken. Gegen 1.50 Uhr waren die Feuerwehren Sondershausen Stockhausen und Sondershausen Mitte alarmiert worden. Anwohner hatten die Leitstelle über piepende Rauchmelder in einer Wohnung in ihrem Hauseingang informiert.

Anwohner hatten die Rettungsleitstelle über die piependen Rauchmelder informiert. Foto: Silvio Dietzel

Die Einsatzkräfte klingelten und klopften an der Wohnungstür, doch der Mieter reagierte nicht, weshalb sich die Kameraden Zutritt zu der Wohnung verschaffen mussten. Rauch schlug den Einsatzkräften entgegen. Der Ursprung war schnell ausgemacht: Der Bewohner hatte sich in der frühen Morgenstunde eine Pizza im Backofen warm gemacht, schlief dann allerdings auf der Couch ein. Auch die schrillenden Rauchmelder konnten ihn nicht aufwecken. Dies gelang erst einem Feuerwehrmann.

