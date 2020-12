Anmeldung für Gottesdienste zu Weihnachten

Sondershausen. Die katholische Gemeinde St. Elisabeth richtet in diesem Jahr mehrere Gottesdienste an den Weihnachtsfeiertagen aus und bitte um Anmeldung.

Um möglichst allen, die Weihnachten zum Gottesdienst kommen wollen, den Besuch zu ermöglichen, wird die katholische St.-Elisabeth-Gemeinde in Sondershausen mehrere Gottesdienste anbieten: Kinder-Krippenandacht am 24. Dezember, 15 und 16 Uhr; Christmette am 24. Dezember, 22 Uhr; 1. Feiertag, 9 und 10.30 Uhr; 2. Feiertag, 9 und 10.30 Uhr; Sonntag, 27. Dezember, 10.30 Uhr. Für alle Gottesdienste ist eine telefonische Anmeldung notwendig. Ehrenamtliche können seit Montag und bis Mittwoch, 2. Dezember, jeweils von 17 bis 19 Uhr, sowie am 3. Dezember, 15 bis 17 Uhr, unter Telefon 03631/90 23 54 oder 03631/4 65 98 26 erreicht werden. Beim Gottesdienstbesuch muss 1,50 Meter Abstand gehalten werden. Jede zweite Bankreihe ist gesperrt, innerhalb einer Bank sind eine Familie oder zwei Personen aus je einem Haushalt erlaubt. Während des Gottesdienstes muss eine Mund-Nase-Bedeckung getragen werden.

Mehr Informationen: www.heiligeskreuz-nordhausen.de