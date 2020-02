Antrag für Schulbau wird präzisiert

Der Fördermittelantrag ans Land Thüringen für den Neubau der Grundschule in der Gemeinde Kyffhäuserland wird bis zum 30. Juni weiter präzisiert, erklärte auf Nachfrage der Pressesprecher des Landratsamtes Heinz-Ulrich Thiele. Die Planungen würden standortneutral fortgeführt. Das erfolge zunächst einmal unabhängig vom Bürgerbegehren, das die Aufhebung des Kreistagsbeschlusses für den Schulbau in Bendeleben anstrebt.

Bis der Kreistag den Bürgerentscheid nach erfolgreicher Sammlung der nötigen Unterschriften und deren Prüfung zugelassen hat, halte man sich an den Kreistagsbeschluss aus dem vergangenen Jahr. Sobald der Bürgerentscheid vom Kreistag beschlossen ist, bekomme der Fördermittelantrag einen Sperrvermerk, so Thiele.

Bei der Fortführung der Planung spiele das zugelassene Bürgerbegehren dennoch eine Rolle. Man dürfe nicht so viel planen, dass am Ende der Verwaltung der Vorwurf der Steuerverschwendung gemacht werden könne, sagt Thiele. Allerdings ließe sich für einen Neubau in Modulbauweise auch schon einiges festlegen unabhängig vom Standort. Eine neue Sporthalle ist vorgesehen, eine Mensa im Schulgebäude, an das Ganztagskonzept der Schule seien Räume geknüpft und Klassenzimmer in bestimmter Zahl und Größe gehören zu jeder Schule.