Apotheken im Kyffhäuserkreis protestieren für Veränderung

Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände ruft am 14. Juni alle Apotheken auf, mit der tage- oder stundenweisen Schließung ein Zeichen zu setzen, dass es so wie bisher nicht weitergehen kann. Die Engel-Apotheke hat an diesem Tag Notdienst, den unter anderem Apotheker Zakwan Bodakji ableistet. Wer dringend Medikamente braucht, hat hier oder aber in der Stadt-Apotheke Sondershausen einen Anlaufpunkt.

Kyffhäuserkreis. Lieferengpässe bei Arzneien, fehlender Nachwuchs, höheres Arbeitspensum und vieles mehr: am 14. Juni kämpfen Apotheker für bessere Bedingungen.

Es ist Fünf vor Zwölf und dringend Zeit, zum Handeln. Viele Apotheker im Kreis sehen Handlungsbedarf in ihrer Branche. Bei einem bundesweiten Protesttag am 14. Juni, zu dem die Bundesvereinigung Deutscher Apothekenverbände, aufruft, beteiligen sich zig Apotheken im Kyffhäuserkreis. Die Arzneimittelversorgung wird an diesem Tag allerdings nicht nur von den Apotheken mit Notdienst aufrecht erhalten werden. Viele andere wollen trotzdem an diesem Tag für ihre Patienten da sein – allerdings in kleinerer Besetzung, damit sich ein Teil des Personals dem bundesweiten Protest anschließen kann.

Forderung nach weniger Bürokratie

Für Kristina Fliege, Inhaberin der Engel-Apotheke in Artern, ist klar: „Wir müssen auch über Entlohnung sprechen, aber unbedingt auch über Lieferengpässe und den damit verbundenen Mehraufwand und die Wahnsinnsbürokratie“.

Am 14. Juni hat ihre Apotheke Notdienst und wird Patienten versorgen. Selbst die Notdienste würden immer mehr zur Herausforderung; erst recht im ländlichen Raum. Dort werde es immer schwieriger, Fachkräfte zu gewinnen, die Notdienste absichern. Denn im Notfall dürfen eben nur Apotheker oder Pharma-Ingenieure Medikamente abgeben.

Diese müssen aber erst einmal zur Verfügung stehen. Leicht zu finden, seien sie nicht. Das bestätigten etwa Fliege – sie hat in Zakwan Bodakji einen Apotheker an ihrer Seite gefunden und Frank Wiesemann von der Greußener Markt-Apotheke. Andere wie Bärbel Wißgott von der Sondershäuser Flora-Apotheke suchen seit Monaten händeringend nach Fachkräften. Bislang erfolglos. Fliege regte in diesem Zusammenhang die Möglichkeit für Zusatzqualifikationen für Pharmazeutisch-technische Assistenten an. Diese dürfen bislang keinen Notdienst machen. Eine positive Änderung in diese Richtung könnte das ganze System aber schon etwas entlasten, so Fliege. Zumal die Häufigkeit von Notdiensten auf dem Land zunehme, da auch hier die ein oder andere Einrichtung aus der Versorgungsstruktur verschwindet.

Neben den Sorgen ums Personal fürchten die Pharmazeuten auch um die Unterfinanzierung. Für verschreibungspflichtige Medikamente werden Apotheker mit einer Pauschale pro Packung bezahlt. Seit zehn Jahren stieg diese nicht. Das sei längst überfällig, meinten die befragten Pharmazeuten aus dem Kreis einhellig. „Wir haben mehr Kosten und dann bekommen wir seit Februar auch noch 20 Cent weniger pro verschreibungspflichtiger Arznei“, beklagt Wißgott und sprach ihren Kollegen aus der Seele.

Unverständnis für Strafe bei Formfehlern

Wohnortnahe Versorgung mit Medikamenten perspektivisch in ihrer Kleinteiligkeit zu sichern– so lautet das erklärte Ziel. Dafür müsse aber auch das System der „Null Retax“ kritisch hinterfragt werden. So kann es vorkommen, dass Krankenkassen das Vergüten der Arznei aufgrund von kleinen Formfehlern verweigern. Ein Beispiel hat Fliege sofort parat: Derzeit schreibe sie Einsprüche gegen solche Entscheidungen der Kassen. „Ich habe Patienten beliefert mit einem adäquaten Präparat; ich kann auch nachweisen, dass der Rabattvertrag zu diesem Zeitpunkt nicht lieferbar war“, doch im schlimmsten Fall bekommt die Apothekerin nicht einmal den Einkaufspreis für die Arznei.

Diese Apotheken sind am 14. Juni erreichbar:

Die Engel-Apotheke in Artern, die Stadt-Apotheke in Sondershausen und die Unstrut-Apotheke in Roßleben haben am 14. Juni Notdienst. Über Klappendienste werden Arzneien bei Bedarf ausgegeben.

Klappendienst bis 12 Uhr machen etwa die Apotheken in Heldrungen als auch Oldisleben sowie die Löwen-Apotheke in Artern, die Einrichtungen in Bad Frankenhausen; nach 12 Uhr gibts in der Kurstadt Klappendienst in der Steinbrück-Apotheke. Über die Notdienstklappe geben auch die Greußener Adler-Apotheke, die Goldene-Aue-Apotheke Roßleben und die Ranke-Apotheke in Wiehe Arznei aus. Die Greußener Markt-Apotheke will am 14. Juni für Publikumsverkehr symbolisch geschlossen bleiben.

Während ein Teil dem Protest folgt, bleibt anderes Personal in der Sondershäuser Löwen –

sowie Flora-Apotheke vor Ort, um Patienten zu versorgen.