Der Hammateich in der Stillen Liebe in Sondershausen hatte in den vergangenen Jahren – hier im Dezember 2019.

Arbeiten am Hammateich in Sondershausen erst 2022

Sondershausen. Das Abdichten des Überlaufs am Hammateich ist ins kommende Jahr verschoben worden.

Erst Anfang des neuen Jahres soll der Ablauf am Hammateich in Sondershausen abgedichtet werden, informierte in der jüngsten Stadtratssitzung Bürgermeister Steffen Grimm (parteilos). Die Thüringer Landgesellschaft, die die Maßnahme im Auftrag des Freistaates, der Eigentümer des Teichs ist, durchführen soll, musste die Arbeiten verschieben. Ursprünglich sollten sie bis Ende 2021 erfolgen. Es sei aber keine Firma gefunden worden, sagte Grimm. Der Hammateich in Sondershausen-Stockhausen ist trocken gefallen.