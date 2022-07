Aromatherapie des Mittelalters auf der Königspfalz Tilleda

Tilleda. Um exotische Gerüche geht es am Sonntag auf der Königspfalz Tilleda.

Eine Präsentation zur Aromatherapie des Mittelalters findet am Sonntag, 3. Juli, im Freilichtmuseum Königspfalz Tilleda statt. In der Zeit von 10 bis 17 Uhr können Besucher unter anderem an einer Duftbar die teilweise exotischen Gerüche kennenlernen, die vor vielen Jahrhunderten zur Abwehr schädlicher Einflüsse, aber auch zur Steigerung des Wohlbefindens eingesetzt wurden, informierte die Museumsleitung. Dafür habe man sie in der Riechdose und dem Bisamapfel aufbewahrt. Gerade Letztere seien häufig das Werk geschickter Goldschmiede gewesen.

Zudem ist aktuell die Sonderausstellung „Entwicklung der Sauna, ihrer kulturellen Bedeutung und technischen Entwicklung im Mittelalter“ auf der Königspfalz zu sehen.