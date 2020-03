Auf Distance, auch wenn es schwerfällt

Bislang ist es mir noch nicht passiert, ich muss mich allerdings häufig selbst ermahnen, es nicht doch zutun: Die Rede ist vom eigentlich automatisierten und in Fleisch und Blut übergegangenen Entgegenstrecken der Hand, um sein Gegenüber zu begrüßen. Bis vor nicht allzu langer Zeit war dies noch ganz selbstverständlich und gehörte aus Höflichkeit und Wertschätzung zum guten Ton. Und die meisten haben es damit bis dato auch so gehalten.

Erst beim Einkaufen am Samstag ertappte ich mich dabei, einer Bekannten die Hand reichen zu wollen, um im letzten Moment doch noch den derzeit verordneten Sicherheitsabstand einzuhalten. Und letzterer ist in der momentanen Situation auch unbedingt erforderlich – gar keine Frage. Auch wenn es manchmal schwerfallen mag. Ein freundliches Lächeln oder ein Winken muss jetzt auf unbestimmte Zeit als Begrüßungsformel reichen. Um so größer wird dann die Freude, nach überstandener Coronakrise jemanden wieder auf altbewährte Weise begrüßen zu können.

Dazu zählen aber auch ein paar nette Worte aus sicherer Entfernung. Den von Herzen kommenden Wunsch, bleiben Sie oder bleib gesund, hört man an der Arbeit oder beim Einkaufen derzeit täglich gleich mehrfach. In diesem Sinne: Bleiben Sie schön gesund!